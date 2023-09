Nintendo Switch: Remake des originalen Mario vs. Donkey Kong kommt!

Der Titel wird Anfang des nächsten Jahres erscheinen.

Die heutige Nintendo Direct hat uns zwar nicht die nächste Nintendo Konsole vorgestellt, aber war dafür wieder einmal für mehrere Überraschungen für die Nintendo Switch gut. So soll Anfang nächstes Jahr ein Remake des originalen Mario vs. Donkey Kong, welches 2004 für den Game Boy Advance erschienen ist, veröffentlicht werden. Dieses Mal für die Nintendo Switch.

Der Plot

Donkey Kong wollte sich ein Mini Mario Spielzeug holen. Da er in einem Spielzeugladen keines gefunden hat, besucht er die Fabrik davon und krallt sich dabei sämtliche Mini Mario Spielfiguren. Nun macht sich der echte Super Mario auf die Socken um seine Miniabbildungen zurückzuholen.

Der Trailer

Bei der Präsentation wurde bereits enthüllt, wie der Titel und das Gameplay aussehen wird. So wird es unteranderem neue Inhalte geben, wie beispielsweisen einen lokalen Co-op Modus. Hier der Trailer, damit du dir selber ein Bild vom kommenden Remake von Mario vs. Donkey Kong, wmachen kannst.

Jumpman

Dass Super Mario und Donkey Kong nie Freunde gewesen waren, war noch nie ein Geheimnis. Schließlich hatte Super Mario seinen ersten Auftritt in einem Donkey Kong Titel, welcher 1981 erschienen ist. Damals war Mario noch als Jumpman bekannt. Ursprünglich wollte man eigentlich einen Popeye Titel schaffen, welcher aufgrund von nicht vergebener Lizenzen nie verwirklichen konnte. Deshalb wurde aus Popeye Mario, aus Bluto Donkey Kong und aus Olivia Paulina gemacht. Erst 1983 erschien Mario Bros. und erst 1985 folgte dann Super Mario Bros. Der Rest ist Geschichte.

Die Mario vs. Donkey Kong Reihe

Erst 2004 gab es ein Rematch der Rivalen, welches die neue Reihe von Puzzle Platformern namens Mario vs. Donkey Kong einläutete, welches sechs Nachfolger bekam: March of the Minis (2006), Minis March Again! (2009), Mini-Land Mayhem! (2010), Minis on the Move (2013), Tipping Stars (2015), Mini Mario & Friends: Amiibo Challenge (2016).

Nun soll endlich ein modernes Remake des ersten Teils der Reihe folgen. Der Titel soll am 16.02.2024 für die Nintendo Switch erscheinen.

