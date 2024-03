Gewinnspiel – 3x Mario vs. Donkey Kong

Mario vs. Donkey Kong ist ein neuer Titel aus dem Super Mario Universum. Nintendo hat uns 3 Exemplare des Nintendo Switch Spiels zur Verlosung zur Verfügung gestellt.

Mario vs. Donkey Kong ist ein Remake eines GBA-Spiels aus dem Jahr 2004. Donkey Kong möchte die Mini-Marios besitzten, die er in einer Werbung gesehen hat. Doch da diese überall vergriffen sind, bricht er in die Produktionsfabrik ein und stielt dort welche. Mario lässt Donkey Kong nicht einfach davonkommen und nimmt die Verfolgung auf, um die gestohlenen Mini-Marios zurückzuholen. Soweit dir kleine Geschichte, um der das Spiel basiert.

Ihr kämpft euch nun als Mario durch diverse Level, um die Mini-Marios zurück zu bekommen. Auch Bosskämpfe und Bonus-Level erwarten euch. Solltet ihr euch unsicher sein, ob dieser Titel etwas für euch ist, dann könnt ihr dank der Demo erstmal reinschnuppern. So könnt ihr ein erstes Gefühl von Mario vs. Donkey Kong bekommen.

Mario vs. Donkey Kong: Wie gewinne ich?

Wir verlosen 3x Mario vs. Donkey Kong für die Nintendo Switch. An der Verlosung dürfen alle mit einem Mindestalter von 14 Jahren teilnehmen. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner erhalten von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden und darin folgende Frage beantworten:

Wen mögt ihr lieber? Mario oder Donkey Kong.

Das Gewinnspiel endet am Sonntag den 10.03.24 um 23:59 Uhr.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch eine Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.