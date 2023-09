Gewinne bei uns 1 von 2 Fae Farm Spielen für die Nintendo Switch!

Fae Farm ist ein neuer Landwirschaftssimulator, der dich auf eine Insel in Nöten führt. Die Insel ist von gefährlichen Strudeln umgeben, weswegen Bewohner die Insel nicht verlassen können und kaum noch ein Schiff auf die Insel gelangt. Selbst du erleidest mit deinem Schiff Schiffbruch und bist zunächst auf der Insel gefangen. Die Bewohner stellen die Haus und Land zur Verfügung, welches zu Bewirtschaften kannst.

Neben der Lösung der Probleme, kannst du nicht nur eine Farm sogar mehrere eröffnen. So kannst du gigantische Felder anlegen in welchen die Gemüse und Obst heranziehst, aber auch Blumen züchten kannst. Je nach Season ändert sich auch das für die Jahreszeit typische Gemüse. Für Tierliebhaber gibt es natürlich auch Tiere, die du aufnehmen kannst. Wenn du sie richtig versorgt und pflegst, bringen sie dir Milch, Wolle und andere wichtige Materialien ein. Doch das ist noch nicht alles. Das Spiel trägt nicht umsonst den Namen Fae Farm. Im Verlauf deines Abenteuers werden die Feen auf die Insel zurück kehren, die deine Möglichkeiten an erweitern werden. Neues Gemüse, fabelhafte Tiere und vieles mehr gibt es zu entdecken.

Fae Farm: Wie gewinne ich?

Wir verlosen 2x Fae Farm für die Nintendo Switch. Die Teilnahme ist kostenlos und nur für volljährige Personen erlaubt. Insoweit behält sich der Veranstalter die Abfrage des Alters der Gewinnspielteilnehmer vor. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner erhalten von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden und darin folgende Frage beantworten:

Wie würdest du deine Welt in Fae Farm nennen?

Das Gewinnspiel endet am Sonntag den 08.10.23 um 23:59 Uhr.

