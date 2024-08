Nintendo enthüllt: Die 10 meisterverkauften Switch-Spiele

Die Nintendo Switch steht zwar fast am Ende ihrer Lebenszeit, doch nach wie vor ist die Konsole äußerst beliebt. Bisher konnte sich die Spielkonsole von Nintendo mehr als 143 Millionen Mal verkaufen. Die Gerüchteküche für den Switch-Nachfolger ist seit Monaten am Brodeln und Nintendo und es gibt bereits Hardware die auf überarbeitete Joy-Cons für die Switch 2 hindeuten. Doch eine Konsole allein kann nicht erfolgreich sein: Hier die Nintendo Switch Spiele mit den höchsten Verkaufszahlen!

Nintendo aktualisiert regelmäßig die Liste der meistverkauften Switch-Spiele und gibt uns einen Indikator, welche Titel angesagt sind.

Top 10: Die meistverkauften Nintendo Switch-Spiele

Mario Kart 8 Deluxe führt die Liste mit beeindruckenden 62,90 Millionen verkauften Einheiten an. Animal Crossing: New Horizons folgt mit 45,85 Millionen Verkäufen. Die Positionen der Spiele haben sich seit der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 2023 nicht mehr verändert, dass schon stark an Super Mario Party „kratzt“.

Mario Kart 8 Deluxe: 62,90 Millionen Einheiten Animal Crossing: New Horizons: 45,85 Millionen Einheiten Super Smash Bros. Ultimate: 34,66 Millionen Einheiten The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 32,05 Millionen Einheiten Super Mario Odyssey: 28,21 Millionen Einheiten Pokémon Schwert und Schild: 26,35 Millionen Einheiten Pokémon Karmesin und Purpur: 25,29 Millionen Einheiten Super Mario Party: 20,84 Millionen Einheiten The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: 20,80 Millionen Einheiten New Super Mario Bros. U Deluxe: 17,61 Millionen Einheiten

Blick in die Zukunft: Was erwartet uns?

Mit der nächsten Nintendo-Konsole in Sicht, bleibt es spannend zu sehen, welche Spiele in den kommenden Jahren die Charts dominieren werden. Ob die neuen Titel die derzeitigen Spitzenreiter verdrängen können, wird die Zeit zeigen. Bis dahin können wir uns auf eine großartige Auswahl an Spielen freuen, die uns noch viele Stunden Unterhaltung bieten werden.

Die Nintendo Switch hat mit ihren Bestsellern beeindruckende Erfolge erzielt. Von Mario Kart 8 Deluxe über Animal Crossing bis hin zu den epischen Zelda-Abenteuern.