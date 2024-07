Animal Crossing: New Horizons – Spieler haben Probleme mit Inselbewertung

In der bunten Welt von Animal Crossing: New Horizons gibt es Unmut unter den Spielern über das aktuelle Inselbewertung-System. Ein Spieler, der unter dem Benutzernamen slyyris auf Reddit bekannt ist, hat Nintendo dazu aufgerufen, das Bewertungssystem zu überarbeiten oder abzuschaffen. Diese Meinung findet bei vielen anderen Spielern Anklang.

Irgendwie kann man es gar nicht glauben, aber der Titel erschien vor vier Jahren. Ein Hit in der Corona-Daheimbleib-Zeit. Oder so? Nicht ganz, auch nach all den Jahren erfreut der Titel unzählige Nintendo Switch-Spieler. In diesem fünften Hauptteil der Serie zieht jeder Spieler auf eine eigene Insel, wo er eine Vielzahl von Objekten kaufen, finden und herstellen kann, um sie fast überall zu platzieren. Ein zentrales Feature des Spiels ist die Inselbewertung, die die Menge an natürlichen und handgefertigten Objekten auf der Insel bewertet und eine Bewertung auf einer Fünf-Sterne-Skala vergibt.

Während die Spieler ihre Inseln nach Belieben gestalten können, sind einige Spielinhalte, wie das Konzert von K.K. Slider, an bestimmte „Bewertungs-Meilensteine gebunden. Eine Fünf-Sterne-Bewertung zu erreichen, ist zwar ein Grund zur Freude, aber für gewisse Spieler führt das Bewertungssystem zu Frust. So wollte slyyri“ eine Insel im Stil von forestcore oder cottagecore gestalten, erhielt jedoch von Isabelle die Rückmeldung, dass die Insel zu viele Bäume und einen zu ländlichen Charakter habe. Isabelle malt dramatische Szenarien von Dorfbewohnern, die sich in den Wäldern verlaufen, um die Spieler davon abzubringen, ihre Inseln nach ihren Vorstellungen zu gestalten.

Soll Nintendo das Inselbewertungssystem in Animal Crossing: New Horizons einfach abschaffen?

Diese Kritik ist nicht die einzige, die das Bewertungssystem in letzter Zeit erhalten hat. In den Kommentaren haben andere Spieler ihre Frustrationen geäußert. Einige finden, dass eine perfekte Fünf-Sterne-Insel zu überladen ist, während andere ihre Inseln noch stärker dekorieren möchten, als es Isabelle genehmigen würde.

„Ich finde, dass das gesamte Inselbewertungssystem irgendwie nicht mit dem Dekorationsaspekt des Spiels vereinbar ist“, so BloblobberMain13. Ein anderer Nutzer im Beitrag auf Reddit namens Dragonborne123 schreibt: „Ich habe angefangen, Unkraut zu pflanzen, um meiner Insel ein waldigeres Aussehen zu verleihen, und es ist zu einer Beschwerde geworden.“

Doch die wichtigste Frage: interessieren diese Kommentare Nintendo überhaupt? Seit einigen Jahren hat der Titel keine größeren Inhaltsupdates mehr erhalten, weshalb es unwahrscheinlich ist, dass der Entwickler das Bewertungssystem in naher Zukunft ändern wird. Doch mit Gerüchten über ein neues Animal Crossing-Spiel am Horizont [diese Wortspiele] besteht die Hoffnung, dass Nintendo das System überdenkt, um den Spielern mehr Freiheit bei der Gestaltung ihrer Traumwelten zu geben. Dies könnte geschehen, wenn genügend Feedback aus der Community eintrifft.

Animal Crossing: New Horizons bietet Spielern eine nahezu grenzenlose Kreativitätsplattform. Doch das Inselbewertungssystem, das eigentlich dazu motivieren soll, den Spielinhalt zu erweitern, sorgt bei vielen für Unmut. Viele Spieler wünschen sich ein flexibleres System, das ihrer kreativen Freiheit besser gerecht wird. Beim nächsten Mal könnte Nintendo so viel mehr besser machen. Wer nach den passenden Alternativen zu Animal Crossing in der Zwischenzeit sucht, wird bei uns fündig.