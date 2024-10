Nintendo: Mario & Luigi: Brothership Videospiel ist illegal im Internet gelandet!

Der kommende Nintendo Switch Titel Mario & Luigi: Brothership, welcher am 07.11. erscheinen soll ist bereits illegal im Internet im Internet zu finden. Was wird Nintendo tun?

Es passiert immer früher

Mario & Luigi: Brothership befindet sich noch Wochen vor seiner Veröffentlichung. Allerdings geistert bereits eine Kopie in Form eines ROM-Files online herum. Das bedeutet, dass mindestens eine Person hatte seine Finger schon an einem Modul bekam. Anstatt dies still und heimlich zu genießen, hat diese Person das komplette File vom Modul kopiert und online gestellt. Das selbe ist vor kurzem auch mit dem Spiel Super Mario Party Jamboree passiert. Dies geschieht leider immer öfter. Nur dieses Mal ist es noch früher als sonst passiert.

Die Sündenböcke

Dieser Situation war Nintendo bereits bei The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ausgesetzt und ging daraufhin vehement gegen manche Entwickler von Emulatoren vor. Wobei hier hinzugefügt werden muss, dass nicht alle davon direkt Schuld an der Piraterie im Internet haben. Viele dieser Programmierer entwickeln nur eine Software, welche die unter Umständen eigene, erworbene Videospiele für immer spielbar machen. Es ist nämlich auch ein Problem für die Spieler, wenn manche Konsolen und dessen Anschlüsse in ein paar Dekaden nicht mehr zu verwenden sind und dessen Spiele, sollten sie nicht offiziell auf anderem Wege vom Anbieter zur Verfügung stehen nicht mehr spielbar sein werden.

Emulatoren sind notwendig

Zudem ist ebenso hinzuzufügen, dass Nintendo selbst Emulatoren und auch ROMS für seine Online Angebote, den NES und SNES Mini als auch jüngst im erst kürzlich eröffnete Nintendo Museum verwendet. Dennoch muss gesagt werden, dass es keinesfalls in Ordnung ist, dass ein Videospiel unerlaubterweise kopiert und vervielfältigt wird. Noch weniger vor dessen Veröffentlichung.

Was kann Nintendo nun tun?

Es ist aber auch anzumerken, dass der größte Teil der Kunden keinen Nintendo Switch Emulator verwendet und die meisten Fans die Videospiele kaufen – wie auch bisher immer die Absatzzahlen bestätigt haben. Allerdings besteht nun die Gefahr, dass die Fans, welche das Spiel noch nicht kaufen können, jetzt besonders vorsichtig sein müssen. Denn Inhalte des Story-lastigen Abenteuers Mario & Luigi: Brothership könnten nun im Internet verraten werden. Sollte es Nintendo möglich sein, so wäre nun eine mögliche Strategie, die Veröffentlichung vorzuziehen.

Es ist und bleibt also ein zweischneidiges Schwert. Aber wie man Nintendo kennt, wird die Firma Schritte setzen, wobei es auch den einen oder anderen Unschuldigen treffen wird.

Quelle: famiboards.com

