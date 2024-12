Nintendo überlegte Mario & Luigi aufzugeben

Nintendo hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie kurz davor waren, die beliebte Mario & Luigi Reihe aufzugeben, bevor sie das Entwicklerteam Acquire um Hilfe baten. Diese Enthüllung wurde in einem Ask the Developer Interview mit Akira Otani und Tomoki Fukushima von Nintendo EPD sowie Haruyuki Ohashi und Hitomi Furuta von Acquire gemacht. Die IP, die seit 2003 existiert, sah ihren letzten neuen Titel mit Brothership erst vor wenigen Wochen. Nach dem Bankrott des langjährigen Entwicklers AlphaDream im Jahr 2019 war die Zukunft der Serie ungewiss. Viele Fans hatten bereits aufgegeben, dass es jemals einen neuen Titel der Reihe geben würde.

In den internen Diskussionen bei Nintendo wurde überlegt, ob es möglich sei, die Serie an die neuen technischen Anforderungen anzupassen. Gleichzeitig wollte man den klassischen Charme beibehalten. Diese Herausforderung führte dazu, dass das japanische Unternehmen beschloss, sich an Acquire zu wenden, die bereits Erfahrung mit 3D-RPGs wie Octopath Traveler hatten. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Firmen war nicht einfach, aber letztendlich gelang es ihnen, Mario & Luigi: Brothership zu entwickeln. Dieses wurde im Juni 2024 angekündigt und im selben Jahr veröffentlicht. Das Spiel wurde gut aufgenommen und zeigt, dass die Serie auch in 3D weiterhin erfolgreich sein kann.

Wie sieht die Zukunft von der Mario & Luigi Reihe aus?

Die Rückkehr der Serie hat sicherlich viele Fans begeistert, die sich über die neuen Inhalte freuen und die Erinnerungen an frühere Titel teilen. Es bleibt abzuwarten, ob und welche weiteren Titel in der Reihe folgen werden. Aber die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Acquire gibt Hoffnung auf eine fortgesetzte Zukunft für die beliebte IP. Was denkst du über die erfolgreiche Rückkehr der Mario & Luigi Reihe? Hast du vielleicht einen absoluten Lieblingstitel aus der Serie?

Quelle: Ask the Developer Vol. 15, Mario & Luigi: Brothership – Chapter 1 via Nintendo