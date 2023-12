Nintendo: Das nächste Zelda-Spiel wird keine TotK-Fortsetzung

Der Produzent der Serie, Eiji Aonuma, hat angedeutet, dass das nächste Spiel der erfolgreichen Nintendo-Serie wahrscheinlich nicht direkt an The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom anknüpfen wird. Nach dem erfolgreichen Release von Breath of the Wild, der von Kritikern gefeierten Fortsetzung, fragen sich Fans nun, ob das neueste Spiel erweitert werden könnte – sei es durch DLCs oder sogar eine weitere Fortsetzung, um eine Trilogie zu vervollständigen.

Doch halt dich fest: Aonuma hat (nochmals) klargestellt, dass es keine Pläne für DLCs zu Tears of the Kingdom gibt. Er betonte, dass das Team alles Mögliche getan hat, um diese Welt und Version von Hyrule so unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Die Idee einer direkten Fortsetzung bezeichnete er sogar als “wild” und betonte, dass das Team alles aus dem vorhandenen Material herausholen wollte, ohne eine direkte Fortsetzung zu schaffen.

Das nächste The Legend of Zelda-Spiel ist KEINE Fortsetzung zu Tears of the Kingdom

In einem Interview mit GameInformer.com erklärte Aonuma, dass eine direkte Fortsetzung eine “Fortsetzung einer Fortsetzung” wäre, was ziemlich ungewöhnlich klingt. Er betonte, dass sie mit Tears of the Kingdom die Welt von Breath of the Wild voll ausschöpfen wollten und dass dieses Spiel gewissermaßen die ultimative Version von The Legend of Zelda in dieser Form sei. Daher sei eine direkte Fortsetzung dieser Welt eher unwahrscheinlich.

Auch die beliebte Ultrahand-Fähigkeit aus Tears of the Kingdom könnte nicht in zukünftigen Spielen auftauchen. Hidemaro Fujibayashi, der Regisseur des Spiels, argumentierte, dass eine Rückkehr dieser Fähigkeit zukünftige Spiele entwerten würde und es sich anfühlen könnte, als würde man einfach etwas aus dem aktuellen Spiel “recyceln”. Andere Software-Entwickler haben damit weniger Probleme…

Also, während sich das nächste Legend of Zelda-Spiel in der Entwicklung befindet, können wir davon ausgehen, dass es wahrscheinlich keine direkte Fortsetzung von Tears of the Kingdom sein wird. Aonuma und Fujibayashi scheinen sich darauf zu konzentrieren, neue und einzigartige Erfahrungen für die Spieler zu schaffen, anstatt auf bereits Bekanntem aufzubauen. Es bleibt spannend zu sehen, welches Abenteuer uns als nächstes in der Welt von Hyrule erwartet.

Ein neues The Legend of Zelda befindet sich bei Nintendo bereits in Entwicklung. Die Open World-Formel wird es sich trotzdem nicht mehr nehmen lassen. Aktuell arbeitet Nintendo auch an einer Realverfilmung von The Legend of Zelda.