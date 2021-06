New World: Neuer Trailer und Release-Termin des MMORPG von Amazon

New World - (C) Amazon Game Studios

Der neue Trailer stellt die Insel Aeternum, auf der New World spielt, genauer vor und präsentiert die Gefahren und Abenteuer, die dort warten. Das Spiel soll nach etlichen Release-Verschiebungen am 31. August 2021 endlich erscheinen.

New World ist ein MMORPG, das Spieler in die unheimliche Wildnis der Insel Aeternum versetzt. Der Erfolg im Spiel hängt nicht nur davon ab, rivalisierende Spieler zu besiegen, sondern auch, die Insel selbst zu überwinden.

Es wartet die untote Legion auf die Spieler, die ihre Insel verteidigen.

Neue Gameplay-Einblicke beim Summer Game Fest

Während des Summer Game Fest gab es einen ausführlichen Einblick zu New World. Geoff Keighley und Game Director Scot Lane unterhielten sich über die Hintergründe und Entwicklung des Spiels und präsentierten dabei Details zu den „Expeditionen“, instanzierten Dungeons für fünf Spieler.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

New World hätte bereits letztes Jahr seine Veröffentlichung gefeiert

Ursprünglich war der Titel von Amazon Games bereits für Mai 2020 angesetzt, wurde auf August 2020 verschoben und zuletzt für den 31. August 2021 angekündigt.

Spieler kolonisieren im 17. Jahrhundert ein fiktives Land, das dem kolonialen Amerika im Atlantik nachempfunden ist, Aeternum.

Wichtige Fragen rund um New World

Wieviel kostet New World? Das MMORPG verwendet ein „Buy-to-Play“-Geschäftsmodell, daher wird keine monatliche Gebühr verlangt. Das Spiel kostet 49,99 Euro bei Amazon.de für die Deluxe Edition. Die Standard-Edition kostet 39,99 Euro bei Amazon.de. Das Spiel kann nur digital gekauft werden. Bei Amazon erhält man einen Steam-Key.

Für den Mehrpreis der Deluxe-Edition bekommt man das Waldmensch-Rüstungsdesign, das Waldmensch-Beil-Design, Dogge als Haustiert, Stein/Schere/Papier-Emote-Set und ein digitales Artbook zu New World. Weitere Ingame-Käufe sind möglich.

Welche Engine verwendet das Spiel? Zum Einsatz kommt die Amazon Lumberyard-Engine für New World.

Welche Sprachen werden vom Spiel unterstützt? Die Sprachausgabe findet in Englisch statt, es gibt aber deutsche Untertitel.

Für welche Plattformen erscheint New World? Nur für den PC.

Was passiert am Anfang, wenn man ein neues Spiel startet? Vor dem Betreten des Spiels wählt ein Spieler einen geografischen Standardstandort auf der Erde „Region“, um die beste Konnektivität für die Spiellatenz zu erzielen, und einen Spieleserver „World“, um das Spiel alleine zu beginnen. Die Wahl eines vereinbarten gemeinsamen Servers ist wichtig, um eine Gruppierung mit Freunden aus der realen Welt zu ermöglichen. Man startet mit seinem New World-Charakter am Strand der Insel Aeternum und beginnt mit Level 1. Die maximale Erfahrungsstufe in New World eines Charakters beträgt 60.

Kann man seinen eigenen Charakter erstellen? Ja, man kann als Spieler das Aussehen des Charakters bestimmen, auch sein Aussehen.

In welcher Perspektive spielt man New World? Man kann selbst entscheiden ob man lieber aus der Ego- oder aus der Third-Person-Ansicht steuert.

Welche Attributfähigkeiten kann man verbessern? Es gibt „Konstitution“, „Fokus“, „Intelligenz“, „Stärke“ und „Geschicklichkeit“. Die Skalierung der Renditen nimmt mit zunehmender Fähigkeitsstufe eines Attributs ab.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mehr zu New World

Das MMORPG wurde erstmals von Amazon Game Studios auf der TwitchCon im September 2016 vorgestellt.

Ein anderes MMORPG von Amazon wurde dafür stillgelegt, jenes zu Herr der Ringe.