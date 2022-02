Lost Ark übersteigt 500.000 gleichzeitige Spieler auf Steam

Lost Ark (c) Smilegate

Das Free-to-Play-Action-Rollenspiel Lost Ark von Publisher Amazon Games und Entwickler Smilegate wird erst am 11. Februar veröffentlicht, ist jedoch jetzt für diejenigen spielbar, die eines der vier Gründerpaketen gekauft haben.

Das Spiel hatte innerhalb weniger Stunden, nachdem es für Besitzer von Gründerpaketen verfügbar war, mehr als 500.000 gleichzeitige Spieler auf Steam gehabt und laut SteamDB einen Höchststand von 532.476 Spielern erreicht.

Lost Ark befindet sich seit 2011 in der Entwicklung und wurde zunächst 2019 nur in Südkorea veröffentlicht, nun schaffte es das Game auch zu uns nach Europa und auch nach Nordamerika. Das spiel war auch bereits in Südkorea sehr erfolgreich, weshalb diese hohe Anzahl an Spielern wohl keine Überraschung ist. Der “Diablo-Killer” wurde von einigen also schon neugierig erwartet.

Mit einem Metascore von 81 von 100 Punkten, scheint das Spiel auch bei der Presse bereits auf großen anklang zu stoßen. Bis zum offiziellen Release sind es nur noch wenige Stunden, dann können es sogar noch wesentlich mehr Spieler spielen, vor allem da es ja Free-to-Play ist.