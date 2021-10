Neues Game Boy-Spiel benötigt zwei Cartridges zum Spielen

The Shapeshifter 2 - via Greenboy Games (Kickstarter.com)

The Shapeshifter 2 ist ein kommendes Spiel für den Nintendo Game Boy. Ja, du liest richtig. Damit man das Spiel auch tatsächlich durchspielen kann, benötigt man beide Cartridges. Der Titel wurde über Kickstarter.com finanziert.

Der Solo-Entwickler “Greenboy Games” hält den Nintendo Game Boy (erschien 1989) am Leben! Das Indie-Spiel The Shapeshifter 2 ist die Fortsetzung des Game Boy- bzw. NES-Spiels und befindet sich am Anfang der Entwicklung. Finanziert wurde die Produktion des Spiels über Kickstarter, wobei das Ziel von 6.000 Euro mit über 51.001 Euro (aktueller Stand) deutlich überschritten wurde. Die Kampagne läuft übrigens noch 45 Tage und konnte bisher 558 Unterstützer finden.

Dana Puch steht hinter dem Projekt von Greenboy Games, dass seit 2018 betrieben wird. Die Spiele-Entwicklerin stammt aus Barcelona (Spanien) und hat schon einige Game Boy-Spiele veröffentlicht.

„Ich bin sehr verliebt in die klassischen Old-School-Abenteuer wie Monkey Island, Indiana Jones und das Schicksal von Atlantis, The Dig und [andere] klassische PC-Spiele“, sagte Dana gegenüber den Kollegen von IGN.com. “Und natürlich bin ich sehr verliebt in den Game Boy. Ich habe die gesamte Sammlung von Game Boy-Spielen, also ist es wie die perfekte Ergänzung.”

Das “Old-School-Adventure” soll Spieler an Klassiker wie Monkey Island erinnern. Eine große Besonderheit hat der Titel bereits: Nach all den Jahren ist es das erste Spiel, für das 2 Cartridges benötigt werden. Jedes bisher erschienene Spiel für den Game Boy benötigte nur eine Cartridge.

The Shapeshifter 2 auch als ROM-Edition

“Es ist eine echte Herausforderung und eine neue Erfahrung für Game-Boy-Spieler, die ich selbst für mehr als fähig halte, auch wenn ich mehr Zeit benötige als sonst”, so die Entwicklerin auf der Kickstarter-Projektseite.

“Ich bin überzeugt, dass es super originell und mit erstaunlicher Spielbarkeit sein wird: Es gibt viele Möglichkeiten, das Spiel zu spielen, viele Möglichkeiten, Probleme zu lösen, viele Möglichkeiten, das Abenteuer fortzusetzen, viele Möglichkeiten, mit den Charakteren zu interagieren, und NUR für Game Boy-Spieler . Es gibt auch eine ‘ROM Only’-Stufe, aber bitte beachten Sie, dass es 2 ROM-Dateien gibt , die Sie bei Bedarf laden müssen.”

Was passiert im Spiel?

Man spielt Elliot, einen gewöhnlichen Menschen, der mit ein paar Freunden das Wochenende in den Bergen verbringt. Dabei trifft er einen kleinen Elf, der um Hilfe bittet. Man darf die Elfenwelt vor dem Zauberspruch retten. Dabei gibt dir die Elfe eine große Kraft: Du wirst das Tier, das du berührst im Spiel. Man muss aber schnell sein und hat nicht ewig Zeit, denn im Morgengrauen verlierst du als Spieler diese Kraft wieder.

Derzeit sind 6% des Spiels fertig, so Dana Puch. Die Kickstarter-Kampagne soll Entwicklungszeit, Materialien, Musik, Verpackung und alle Extras finanzieren, die mit der Veröffentlichung verbunden sind. Es ist ein echter Kickstarter! Bereits jetzt ist klar, dass nach der Veröffentlichung von The Shapeshifter 2 auch ein dritter Teil kommen wird, so die Entwicklerin.

Nicht nur für den Game Boy, sondern auch für den GB Advance kommen heute noch Spiele auf den Markt.