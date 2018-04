Sony veröffentlichte im Rahmen der CinemaCon den offiziellen Trailer zu VENOM. Mit Tom Hardy in der Titelgebenden Hauptrolle kommt hier die zweite Chance für Spidermans schlimmsten Erzfeind.

Tom Hardy übernimmt die Rolle des Eddie Brock und damit den Host von Venom. Gemeinsam mit Michelle Williams (The Greatest Showman), Riz Ahmed (Rogue One: A Star Wars Story), Jenny Slate (Zootopia) und Woody Harrelson (True Detective) kommt der Versuch des ersten Stand-Alone-Films über den außerirdischen Symbionten unter Regisseur Ruben Fleischer (Zombieland) auf die Kinoleinwand.

Venomwird nun doch Teil des Marvel Cinematic Universe werden und nicht wie früheren Berichten zufolge ein Spinoff. Das gibt natürlich Hoffnung für ein Treffen zwischen Tom Hardy und Tom Holland aka Spiderman.

Vorausgesetzt natürlich die freundliche Spinne von Nebenan übersteht die Ankunft von Thanos in AVENGERS: Inifinity War der am Donnerstag den 26.04. in unseren Kinos landet.

Mehr zu Thano und den Avengers findet ihr hier:

Der Kinostart zu VENOM ist für den 5.Oktober 2018 angesetzt

Verpasse keine News zu Filmen und Serien, die auch Gamer interessieren: Melde dich jetzt für unseren Newsletter an oder werde Fan unserer Facebook-Seite!