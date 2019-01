In den leztzten Wochen gab es einige Meldungen zu Cyberpunk 2077. So haben wir erfahren das die Welt vollständig per Handarbeit erstellt wird und das viele Gebäude erkundet werden können und Aktivitäten beinhalten werden.

Nuun gab CD Projekt RED’s Marcin Momot weitere Informationen bekannt zum Soundtrack. Dabei wird erwähnt das wir öfters überrascht sein werden, wohin die musikalische Reise geht.

„Ich habe das Gefühl, viele Leute werden von der allgemeinen Musikrichtung, die wir mit dem Spiel einschlagen, wirklich überrascht sein“, sagte er. „Es wird offensichtlich zum Thema passen und die Welt genau richtig machen, aber ich glaube nicht, dass viele erwarten, wohin wir gehen werden.“

Schießen aus der Hüfte!

Counter-Strike-Gamer werden jetzt juhu schreien – wenn sie auch Rollenspiele spielen. Denn diese sind klar im Vorteil, wie Momot erzählte schießt man nämlich aus der Hüfte. Genau so wie im bekannten Team-Shooter von Valve.

Das Schießen, während man die Visierziele anvisiert, bietet jedoch zusätzliche Boni. Er fügte hinzu, dass die Spieler in der Lage sein werden, Erweiterungen auszustatten, die den Hüftschlag verbessern und beide Schießmethoden gleichermaßen praktikabel machen.

„Sie werden nicht gezwungen sein, die ganze Zeit beim Schießen nach unten zu sehen“, sagte Momot. „Sie können auch aus Ihrer Hüfte schießen. Verschiedene Vergrößerungen können das Schießen aus der Hüfte verbessern, so dass es möglich ist, beide Arten des Schießens zu verwenden“, fügte er in einer weiteren Nachricht hinzu.

Cyberpunk 2077 erscheint für PC und wahrscheinlich noch für PlayStation 4 und Xbox One. Auch wenn wir diverse Releasegerüchte für Ende 2019 noch nicht so glauben möchten, möglich ist es.