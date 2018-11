CD Projekt Red hat bestätigt, dass die Karte von Cyberpunk 2077 „riesig“ sein wird. Dank der „urbanen Umgebung“ können wir uns darauf freuen, Gebäude zu erkunden, in denen „viele Aktivitäten“ stattfinden.

PlayStationLifeStyle berichtet hat ein Fan via Facebook-Seite des Spiels die Frage gestellt, „wie groß die Spielewelt im Vergleich zu The Witcher 3 ist“. Dabei bekam er eine ziemlich ausführliche Antwort!

Der Chat-Beitrag wurde auf Reddit gepostet, und obwol die genaue Größe der Karte nicht bekanntgegeben wurde, wurde festgestellt, dass The Witcher 3 im Vergleich zu Cyberpunk 2077 eine „viel flachere“ Karte hat. CD Projekt Red hat gesagt, dass Night City die größte Welt ist, die sie bisher erschaffen haben und in sechs Distrikte aufgeteilt ist. So teilt sich die Stadt in Zentrum, Santa Domingo, Pacifica, Watson, Heywood und Westbrook.

Im Wesentlichen ist Night City eine Mischung aus New York, Los Angeles und Tokio. Dabei dürfen wir nur nicht nur auf eine riesige, in der horizontalen und vertikalen, Stadt freuen, sondern auch auf Wüsten und Bergen.

Cyberpunk 2077 wird für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.

