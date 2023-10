Nächste Übernahme: ATARI erwirbt Retro-Experten Digital Eclipse

Die erste Frage die sich viele Gamer stellen werden: Es gibt Atari noch? Die nächste Frage wird wohl lauten: Wer ist Digital Eclipse? Nun, für Retro-Gamer wird die Sache schon spannender sein. Diese Akquisition ist Teil von Ataris Bemühungen, die interne Entwicklung auszubauen und von der Technologie zu profitieren, die Digital Eclipse in der Vergangenheit für Neuveröffentlichungen genutzt hat.

Atari hat diese Woche die Übernahme von Digital Eclipse bekannt gegeben, einem Entwickler, der sich auf Spiele im Retro-Stil und Neuauflagen von klassischen Titeln spezialisiert hat. Digital Eclipse hat in der Vergangenheit an Remakes älterer Spiele gearbeitet, die auf aktuellen Plattformen veröffentlicht wurden, mit Modernisierungen, die sie zugänglicher und in vielen Fällen unterhaltsamer machen. Angesichts von Ataris tief verwurzelter Nostalgie scheint diese Akquisition eine sinnvolle Entscheidung zu sein.

Die Übernahme von Digital Eclipse ist eine von mehreren, an denen Atari in den letzten Monaten beteiligt war. Das Unternehmen erlebt derzeit eine Art Renaissance mit neuen Spielveröffentlichungen, Sammlungen und Konsolen, die in diesem Jahr auf den Markt gekommen sind.

Was bedeutet das für Atari und Digital Eclipse?

Die Übernahme von Digital Eclipse wird es Atari ermöglichen, seine internen Entwicklungsmöglichkeiten zu erweitern und die Technologie des Entwicklers zu nutzen, die bereits für Neuveröffentlichungen verwendet wurde. Digital Eclipse war der Entwickler von “Atari 50: The Anniversary Collection”, einer Sammlung, die eine Vielzahl von Retro-Spielen in einem großen Bundle enthält. Zu den weiteren Spielen, an denen das Studio in der Vergangenheit gearbeitet hat, gehören Space Jam: A New Legacy – The Game, Blizzard Arcade Collection, Medievil, Disney Classic Games Collection und Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.

“Atari und Digital Eclipse teilen dieselbe Ethik in Bezug auf die Feier und Erhaltung der Geschichte des Gamings”, so Atari-CEO Andrew Ayre. “Es ist eine aufregende Kombination, und ich bin zuversichtlich, dass dies Digital Eclipse und unseren Fans sehr gut dienen wird, während wir unser Geschäft ausbauen und unsere Fähigkeiten erweitern.”

Interessanterweise scheint es, dass Digital Eclipse weiterhin Projekte außerhalb von Atari verfolgen kann, wenn es dies wünscht. In einer FAQ auf der Website des Studios wurden Fragen zur Exklusivität, zu bereits angekündigten Projekten von Digital Eclipse und mehr beantwortet.

Atari setzt weiter auf Retro

In den letzten Monaten hat Atari auch die Rechte an den Spielen Awesomenauts und Swords & Soldiers von Ronimo Games erworben. Atari setzt den Trend fort, Studios zu erwerben, die an klassischen Spielen oder Remakes arbeiten. Eine der bedeutendsten Akquisitionen von Atari in diesem Jahr war die Übernahme des Entwicklers von System Shock, Nightdive Studios.

Warum man Atari kennen sollte? Atari ist ein bekannter Name in der Videospielindustrie und wurde in den 1980er Jahren mit ikonischen Spielen wie Pong und Space Invaders berühmt. Das Unternehmen war ein Pionier in der Videospielbranche und trug wesentlich zur Entwicklung von Arcade-Spielen und Heimkonsolen bei. Atari ist auch für seine markante Logo-Schriftart und die Veröffentlichung des ersten Heimcomputers, des Atari 2600, bekannt.

Trotz Höhen und Tiefen in seiner Geschichte bleibt Atari ein Synonym für die Frühzeit der Videospiele und hat einen festen Platz in der Gaming-Geschichte.