Modern Warfare 2: Wie behebt man den “Travis Rilea”-Fehlercode?

Ein bizarrer Name für einen Fehlercode, doch was steckt dahinter? So behandelst du "Travis Rilea" in Call of Duty: Modern Warfare 2.

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Call of Duty Wie bei vielen anderen Online-Spielen auch hat Call of Duty: Modern Warfare 2 auch noch Monate nach Release diverse Probleme, vor allem auf der technischen Seite. Der Relaunch des Franchise auf Steam brachte vor allem für PC-Spieler noch mehr Unannehmlichkeiten mit sich. Probleme wie Travis Rilea oder andere Fehlercodes in CoD: Modern Warfare 2 tauchen immer häufiger auf. Was ist der Travis Rilea-Fehlercode in Modern Warfare 2? Hinter dem bizarren Namen versteckt sich ein "einfacher Fehlercode": wenn die Netzwerkverbindung zwischen deiner Plattform und den Call of Duty-Servern fehlschlägt. Das kann aus einer Reihe von Gründen passieren, tritt aber erst dann auf, wenn die Call of Duty-Server oder deine Interverbindung Probleme machen. WERBUNG Was ist zu tun? Nun, der erste Schritt wäre, wenn man davon ausgehen kann das es nicht die eigene Internetverbindung ist, die Social-Media-Kanäle von Infinity Ward zu checken. Es gibt alternativ auch andere Webseiten im Internet, die rasche Aufklärung bringen. Falls das Problem viele andere Nutzer auch gemeldet haben, dann liegt es wohl nicht an dir. Jetzt musst du stark sein und warten. Mehr hilft hier nicht. Was immer hilft: der gute alte "Neustart" Sollte das Travis Rilea-Problem wegen dir auftreten, dann fahre deinen PC (oder deine Konsole) komplett herunter und starte das System neu, bevor du Call of Duty: Modern Warfare 2 (oder Warzone 2.0) wieder beginnst. Damit ist es meistens erledigt. Wenn ein einfacher Neustart deiner Lieblingsplattform nichts brachte, dann hilft eventuell ein Neustart deines Routers, dass du ohnehin alle paar Wochen oder Monate einmal erledigen solltest. Sollten Punkt 1 und Punkt 2 nicht funktionieren hilft eventuell eine Neuinstallation des Spiels. Diese einfachen Tipps helfen meistens, wenn es zu Zeit-Überschreitungen bei Online-Spielen kommt. Also nicht nur bei Call of Duty: Modern Warfare 2. Obwohl es keine Garantie gibt, dass diese Tipps auch wirklich helfen. Wenn es sich um ein netzwerkbasiertes Problem handelt, solltest du dein eigenes Netzwerk überprüfen. Der Neustart deines Internet-Routers funktioniert übrigens relativ leicht: Beende alle Internet-Anwendungen (auch das Spiel)

Zieh den Stromstecker an deinem Router

Warte ein paar Sekunden und schließe den Router wieder an den Strom an

Zieh den Stromstecker an deinem Router

Warte ein paar Sekunden und schließe den Router wieder an den Strom an

Lasse den Router neu starten und habe Geduld! Es dauert ein paar Minuten… Call of Duty: Modern Warfare 2 ist jetzt für Windows PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 und PS4 verfügbar