Modern Warfare 2: Frische Details zum Shooter diesen Sonntag

Call of Duty Modern Warfare 2 - (C) Activision

Die Ankündigung für die Ankündigung. Um mehr über Call of Duty: Modern Warfare 2 zu erfahren müssen wir also nicht mehr lange warten, bereits diesen Sonntag ist es soweit.

Wie der Entwickler auf Twitter enthüllte wird es am Sonntag, den 7. August 2022 während der Call of Duty League Championship neue Informationen über den Shooter geben. Activision plant zudem, während des eSport-Events Beta-Codes für das Spiel zu verschenken.

Wie kann ich einen Beta-Code für Modern Warfare 2 gewinnen? Dazu musst du dich auf der offiziellen Webseite des Events registrieren, dein YouTube- mit deinem Activision-Konto verknüpfen, um so Belohnungen zu erhalten. Die offiziellen Regeln findest du im PDF-Format auf CallOfDuty.com. Insgesamt gibt es 50.000 Beta-Codes, wie das Dokument verratet. Für all jene, die physisch am Championship Sunday im Galen Center in Los Angeles (Kalifornien, USA) teilnehmen, erhalten den Beta-Code für Modern Warfare 2.

Modern Warfare 2 ist fünf Tage früher auf PlayStation-Konsolen verfügbar

Activision hat bereits bestätigt, dass Vorbesteller einen frühen Zugriff auf die Beta-Version des Shooters erhalten. Früher als auf anderen Plattformen sind PlayStation-Spieler dran. Auf PS5 und PS4 kann man Modern Warfare 2 bereits fünf Tage früher spielen.

Wann wird die Beta starten? Obwohl es noch keinen Release-Tag für die Beta-Version gibt, wurde behauptet, dass die Beta von Modern Warfare 2 Mitte September starten wird. Es wird sich noch zeigen, ob das Gerücht auch tatsächlich so eintrifft.

Call of Duty: Modern Warfare 2 wird am 28. Oktober 2022 veröffentlicht.

