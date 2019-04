Es ist Minecraft, aber nicht so, wie wir es kennen. Wirklich nicht so! Die neueste Version des beliebten Shader-Packs SEIC (Unbelievable Shaders) von Sonic Ether implementiert die Pfadverfolgung, eine Rendering-Methode, die der von Ray Tracing ähnelt, und die Ergebnisse sind erstaunlich.

Die Videos sehen besser aus als die Screenshots, schon fast wie Minecraft 2.0.

they added ray tracing in the new minecraft shader dev build i am absolutely shitting myself pic.twitter.com/sEbY78Vuz5

— notglacier (@notglacier) 30. März 2019