Minecrafts Schöpfer wurde aus seinem eigenen Werk gestrichen.

Minecraft trennt sich nochmal symbolisch von seinem Schöpfer. Zwar hat Markus „Notch“ Persson Minecraft bereits 2014 an Microsoft verkauft, Referenzen an den ihn blieben aber, unter anderem in Form der Splash Screens „Made by Notch!“, “The Work of Notch!” uund „110813!“. Diese und weitere wurden jetzt mit dem Update 19w13a entfernt.

Wer Notch noch auf Twitter verfolgt hat, kann sich denken, warum Microsoft diesen Schritt gegangen ist. Über die Jahre wandte er sich Verschwörungstheorien zu, promotete offen Drogenkonsum, auch den härterer Substanzen wie LSD und äußerte sich auch vermehrt transphob. Dass Microsoft diese Assoziationen vermeiden will, ist nachvollziehbar.

Einzig in den Credits bleibt er erwähnt und das nicht unverdient. Schließlich hat er Minecraft immer noch geschaffen.