Minecraft-Video zeigt super-realistisches Wasser und geht viral

Auf Reddit sorgte jüngst ein veröffentlichtes Minecraft-Video des Users 5tick man für großes Aufsehen. Im rund 60-sekündigen Video ist zu sehen wie unglaublich detailliertes Wasser und Lava physikalisch korrekt von Decken und aus Wänden fließen:

In einem Kommentar ist jedoch ein Hinweis zum Making-of des Videos zu finden. Darin beschreibt 5tick man, dass es sich bei diesem Showcase um eine Nachbearbeitung mit der 3D-Grafiksuite Blender handelt und erklärt, dass er für 10-Sekunden-Videomaterial zwischen 1-3 Stunden für Motion Tracking aufwenden muss. Wichtig sei hier sowohl Raum als auch Kameraeinstellung korrekt in Blender nachzubilden, damit die Effekte im Post-Processing auch möglichst glaubwürdig mit denen aus der Originalaufnahme übereinstimmen würden. Sehr beeindruckend finden wir auch die im Making-of vorkommenden Ausschnitte aus Team Fortress 2, Garry’s Mod oder etwa Portal:

Ihr habt nach diesen Videos jetzt so richtig Bock darauf bekommen, realistisch fließendes Wasser in Minecraft einmal selber in Aktion zu erleben? Dann haben wir für euch genau das Richtige mit unseren:

3 Mods für realistisch fließendes Wasser in Minecraft

Fluid Physics

Die Mod „Fluid Physics“ ist sowohl für Minecraft-Vanilla als auch für, das für Mods optimierte, Minecraft-Forge erhältlich und ermöglicht fließendes Gewässer im Spiel. Dadurch werden zwar unendliche Wasserquellen entfernt, können aber durch Platzieren der mit ins Spiel integrierten Quellenblöcke (engl. Spring Blocks) wieder aufgebaut werden. Schön finden wir auch, dass nicht nur mittels Pumpen Seen und Teiche mit Wasser wieder befüllt werden können, sondern diese sich darüber hinaus durch Regen auf ganz natürlichem Wege regenerieren.

Dihydrogen Monoxide Reloaded

Wo „Fluid Physics“ aufhört, geht Dihydrogen Monoxide Reloaded weiter: Mit dieser Mod folgt Wasser nun dem Massenerhaltungssatz und kann zudem auch überlaufen. Der Fokus dieser Mod ist auf das Fließen von Wasser ausgelegt. – Tümpel lassen sich damit aber nicht leerpumpen.

Die Mod Dihydrogen Monoxide Reloaded ist ausschließlich für Minecraft-Vanilla ausgelegt.

PhysEx/Water Physics Overhaul

Von allen gängigen Wasser-Physik-Mods für Minecraft stellt das Project Water Physics Overhaul bzw. PhysEx das wohl ambitionierteste dar: Nicht weniger als alle Flüssigkeiten korrekt zu berechnen versprechen die Entwickler. Wir sehen Lavaflüsse, Wasserpumpen und sogar Wellengänge auf hoher See.

Die Mod ist ausschließlich für Minecraft-Vanilla erhältlich und bedarf zudem der zusätzlichen Installation von SKDS Core.

Alternativ: „Streams“ erzeugt Flüsse in Minecraft

Die seit September 2020 nicht mehr gewartete Mod Streams bringt prozedural generierte Flüsse ins Spiel. Die Physik von Wasser wird damit zwar nicht überarbeitet, aber wer schon immer einmal mit einem Boot durchs Wildwasser paddeln wollte, findet mit Streams genau die richtige Mod für Minecraft.

Streams benötigt einen neuen Spielstand und die Farseek API und ist ausschließlich für Minecraft-Forge erhältlich.