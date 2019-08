Microsoft hat die letzten Jahre einiges an Geld in die Hand genommen, um namhafte Entwicklerstudios an sich zu binden. Für die kommenden Jahre ist es daher ratsam, auch die Xbox-Plattformen für erstklassige First-Party-Titel am Radar zu haben. Auch Singleplayer-Spiele sollen wieder vermehrt kommen. Die Amerikaner überlassen das Feld nicht alleine Sony. Gut so. Mit dem Game Pass haben sie eine wirklich tolle Geschichte ins Laufen gebracht, doch warum nur am PC und auf der Xbox?

Kürzlich kam Cuphead zum Beispiel auf den Markt, und obwohl die Entwickler Studio MDHR nicht im Besitz von Microsoft sind – und daher auch kein First Party-Studio, erschien eine Portierung für die Nintendo Switch. Obwohl zuerst exklusiv für die Xbox One. Die Portierung für die Hybrid-Konsole von Nintendo war sehr erfolgreich. Sogar eine Ankündigung für Tesla-Autos steht im Raum. Aber die Frage ist: Könnten wir in Zukunft mehr davon sehen? Laut Matt Booty, Leiter der Xbox Game Studios, ist dies durchaus möglich.

„Ich denke, wir würden“, sagte Booty in einem Interview mit Game Informer, als er in einem hypothetischen Szenario, in dem eines ihrer Studios eine Multiplattform-Ausgabe beibehalten wollte, fragte, ob Microsoft so etwas zulassen würde. „Ich denke, dass die Frage weniger binär ist:“ Sollte es auf Switch sein? Sollte es auf PlayStation sein? „Und mehr“ Macht es für das Franchise Sinn? „Mit anderen Worten, ist es eine Art Spiel, bei dem es vom Netzwerkeffekt profitieren würde, auf einer Reihe verschiedener Plattformen zu sein? Oder ist es ein Spiel, in dem wir es am besten unterstützen können, indem wir Ressourcen bereitstellen und dafür sorgen, dass unsere Plattformen – beispielsweise xCloud und Game Pass und Xbox Live – das Spiel wirklich unterstützen.“

Minecraft: Wir wollten niemanden etwas wegnehmen

Dann brachte Booty das Beispiel von Minecraft als Beispiel auf, das sich sowohl auf PlayStation als auch auf der Switch (unter vielen, vielen anderen) befindet, und wie es auch nach der Übernahme von Mahjong durch Microsoft als Multiplattform-Titel weitergeführt wird. Sogar das bevorstehende Action-RPG-Spinoff Minecraft Dungeons wird in der Tat eine Multiplattform-Veröffentlichung sein. Er fuhr jedoch fort, dass Microsoft seine wichtigsten Tentpole-Releases weiterhin exklusiv für seine eigenen Systeme behalten will.

„Mit so etwas wie Minecraft denke ich, war es ein Kinderspiel, das niemals versuchen würde, Spielern, die auf diesen Plattformen existierten, etwas wegzunehmen, und seit dieser Übernahme haben wir sicherlich neue Plattformen hinzugefügt.“ Aber dann werden wir natürlich unsere großen Franchises wie Forza, Halo und Sea of ​​Thieves haben, in denen diese Spiele von Anfang an so konzipiert sind, dass sie wirklich auf Xbox existieren, und ich denke, das wird auch so bleiben.“

Das Interview auf YouTube

Der Ansatz von Microsoft in Bezug auf Erstanbieterinhalte – und zwar so umfassend wie der, den sie als „Erfolg“ in der Branche ansehen – war in letzter Zeit sehr untraditionell, und die Idee, Erstanbieter-Studios für Spiele für andere Plattformen zu entwickeln, ist mit Sicherheit ungewohnt – aber auch sehr interessant. Es dürfte interessant sein zu sehen, wie diese Änderung der Philosophie die Richtlinien von Microsoft definiert.