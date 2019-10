Matrix 4 wirft Yahya Abdul-Mateen II in die Hauptrolle

Aquaman-Bösewicht spielt bei Matrix 4 mit.

Yahya Abdul-Mateen II hat sich in einer unbekannten Hauptrolle der Besetzung von Matrix 4 angeschlossen. Das beliebte Science-Fiction-Franchise aus den frühen 2000er-Jahren kehrt endlich in großem Stil zurück. Nach Gesprächen über einen Neustart von Matrix gab Warner Bros. Anfang dieses Jahres bekannt, dass Lana Wachowski zurückkehren wird, um einen vierten Teil der Franchise zu schreiben und zu leiten. Zusätzlich zu ihrer Rückkehr wurde auch bestätigt, dass Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss ihre Rollen als Neo und Trinity wiederholen werden. Was für ein Comeback!



Die Bestätigung von Matrix 4 war ziemlich überraschend und hat die Fans des Franchise mit einer Menge Fragen darüber, wie es passieren wird, zurückgelassen. Für diejenigen, die sich nicht erinnern, starben sowohl Neo als auch Trinity am Ende von Matrix Revolutions. Details darüber, wie sie zurückkehren werden, müssen noch bekannt gegeben werden, aber die Fans haben sich auch gefragt, ob auch andere bekannte Gesichter aus der Serie auftauchen könnten. Dies ist jedoch beim ersten Casting für Matrix 4 nicht der Fall.

Laut Variety hat Yahya Abdul-Mateen II eine Hauptrolle in Matrix 4 erhalten. Das Casting erfolgt, nachdem Wachowski Berichten zufolge mehrere Tage mit potenziellen Schauspielern für die Mystery-Rolle verbracht hat. Trotz Gerüchten, dass eine jüngere Version von Morpheus Teil von Matrix 4 sein könnte, muss noch bestätigt werden, dass dies die Rolle ist, die Abdul-Mateen spielen wird.

Wer ist Abdul-Mateen?

Abdul-Mateen hat sich bereits nach wenigen Jahren als aufstrebender Star in Hollywood etabliert. Man kennt ihn von seiner Rolle in NETFLIXs The Get Down und tat dies kürzlich auch in einer Folge von Black Mirror. Aber er war auch schon Teil einiger ziemlich großer Projekte mit Rollen in The Greatest Showman oder Aquaman. Er wird als nächstes in der ersten Staffel von HBOs Watchmen-Serie zu sehen sein und hat kommende Rollen in dem von Jordan Peele produzierten Candyman-Neustart und in Aaron Sorkins The Trial of the Chicago 7.

Mit Matrix 4 in seinem Programm werden die Zuschauer in den kommenden Jahren eine Menge Abdul-Mateen sehen. Die Produktion soll mit der lang erwarteten Fortsetzung zu Beginn des Jahres 2020 beginnen, daher sollten die nächsten Monate mit zusätzlichen Matrix-4-Details gefüllt sein. Dies könnte aber auch die Zeit sein, in der Abdul-Mateens Rolle enthüllt wird. Er wäre ein herausragender junger Morpheus, aber er könnte genauso gut ein brandneuer Charakter sein. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass er ein Nachkomme oder Verwandter von Laurence Fishburnes Kultcharakter ist. Auf jeden Fall ist Abdul-Mateen eine aufregende erste Ergänzung der Besetzung von Matrix 4 und hoffentlich ein Hinweis darauf, wer noch an der Fortsetzung teilnehmen wird.