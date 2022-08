Marvel-Filmemacher küren The Last of Us 2 zu einem der besten Videospiele aller Zeiten

The Last of Us Part II - © Sony Interactive Entertainment

In einem Video von IGN wurden den Regisseuren Anthony Russo und Joseph Russo verschiedene Ausschnitte aus mehreren Videospielen vorgespielt, auf welche die Filme-Macher ihre Meinung zum Besten geben können. Dabei schnitt The Last of Us: Part 2 bei den bekannten Regisseuren am allerbesten ab und gehört laut ihnen zu den besten Videospielen aller Zeiten!

Filme und Videospiele

Videospiele sind zwar eine komplett andere Branche, aber dennoch haben beide nicht nur gewaltige Summen an Umsatz gemeinsam, sondern auch das um was es eigentlich schon immer bei Filmen geht: eine Geschichte erzählen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass viele Filmfans, wie auch Filmemacher dem Medium Videospiele angetan sind.

Die Russo Brüder

Anthony Russo und Joseph Russo, auch bekannt unter die “Russo Brüder” sind für einige Blockbuster der letzten Jahre verantwortlich. Sie haben unter anderem Regie für mehrere Marvel-Filme geführt. Darunter waren Schwergewichte wie Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame, aber auch Captain America: The Winter Soldier und Captain America: Civil War. Avengers: Endgame hat gewaltige 2,79 US-Dollar eingespielt.

Das Video

Im folgenden Video werden den beiden Regisseuren, den “Russo Brüdern“, klassische Videospielverfolgungsjagden vorgespielt. Es geht darum wie Inszenierungen von Verfolgungsjagden aus verschiedenen Videospielen von den Profis selbiger Filminszenierungen bewertet werden.

Uncharted

Joe Russo lobt sofort die Uncharted Serie und bewertet diese als eine der besten Action-Videospiel-Franchisen aller Zeiten. Dennoch bewertet er die gezeigte Auto gegen Motorrad Verfolgungsjagd aus Uncharted 3: Drake’s Deception mit einer soliden 7 von 10.

The Last of Us: Part 2

Anschließend werden weitere Ausschnitte aus Titel wie Resident Evil 8, Crash Bandicoot 4: It’s About Time, It Takes Two und Heavy Rain gezeigt. Vor allem bei It Takes Two wird die Kameraarbeit gelobt. Aber bei The Last of Us: Part 2 merkt Joseph an, dass dieses Abenteuer eines der besten Videospiele aller Zeiten ist. Was für eine Ansage!

Kellermonster

Um aber noch auf die gezeigte Szene aus The Last of Us: Part 2 einzugehen: gezeigt wurde der Boss im Spital. Das Monster wird zuerst im Dunkeln nur angedeutet, was einem das Blut in den Adern gefrieren lässt, bis es plötzlich seine Fratze zeigt und die Hölle im Keller des Krankenhauses los bricht. Ein Schocker der Minuten dauert und welcher auch unseren Puls beim Spielen rasen ließ. Anthony wirkt bei der Sequenz sehr begeistert und Joseph bewertet die Sequenz mit einer 9 von 10.

Jetzt wissen wir, dass große Hollywood Regisseure auch eine Vorliebe für Videospiele haben. Schließlich geht es bei beiden Medien wie bereits erwähnt darum, Geschichten zu erzählen. Die Geschichte von The Last of Us: Part 2 spielt sich tatsächlich wie ein in ein Videospiel gepacktes Buch, wie wir in unserer Review damals festgestellt haben. Kein Wunder also, dass man aus dem Stoff nun eine reale Serie verfilmt, da sich der Stoff genauso gut in diesem Medium adaptieren lässt. Wir sind aber glücklich darüber, dass The Last of Us und The Last of Us: Part 2 zuerst in einer Videospielform umgesetzt worden ist.

Eine 10 von 10 hat übrigens nur Heavy Rain für die Verfolgungsjagd auf dem Markt erhalten.

Quelle: youtube.com via IGN

