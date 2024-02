Mario vs. Donkey Kong: Ab heute kann die Demo gespielt werden!

Ab heute kann eine Demo von Mario vs. Donkey Kong heruntergeladen und getestet werden. Auch ist ein langer Übersichtstrailer erschienen, welches uns ausgiebig das Remake des Game Boy Advance Klassikers für die Nintendo Switch vorstellt. Der Titel wird am 16.02.2024 erscheinen.

Wo findet man die Demo?

Die Demo findet man natürlich im eShop der Nintendo Switch. Es beinhaltet die vier Level der ersten Welt von Mario vs. Donkey Kong. Auch bekommt man etwas vom Zwei-Spieler-Modus zu sehen in dem der zweite Spieler Toad steuert, welcher Super Mario mit seinem Disput mit Donkey Kong tatkräftig unterstützt. Gespielt kann wie im Original auf dem Game Boy Advance mit begrenzter Zeit werden oder auf eine neue Art nämlich ohne ablaufende Zeit und mit Checkpoints.

Der Trailer

Hier der Übersichtstrailer welcher uns das Remake des Game Boy Advance Klassikers Mario vs. Donkey Kong mit all seinen Neuerungen vorstellt. So gut hat noch Titel der Mario vs. Donkey Kong Reihe ausgesehen!

Der Plot

Donkey Kong wollte sich ein Mini Mario Spielzeug holen. Da er in einem Spielzeugladen keines gefunden hat, besucht er die Fabrik davon und krallt sich dabei sämtliche Mini Mario Spielfiguren. Nun macht sich der echte Super Mario auf die Socken um seine Miniabbildungen zurückzuholen. Dabei rennt und springt Mario wie gewohnt und macht sogar Backflips um Hindernissen wie Stacheln oder fallenden Steinen auszuweichen. Bewegende Plattformen bringen Super Mario zu seinem Ziel. Ganz zum Missfallen von Donkey Kong.

Die Mario vs. Donkey Kong Reihe

Erst 2004 gab es ein Rematch der Rivalen, welches die neue Reihe von Puzzle Platformern namens Mario vs. Donkey Kong einläutete, welches sechs Nachfolger bekam: March of the Minis (2006), Minis March Again! (2009), Mini-Land Mayhem! (2010), Minis on the Move (2013), Tipping Stars (2015), Mini Mario & Friends: Amiibo Challenge (2016).

Das Remake des ersten Teils der Reihe erscheint schon bald. Nämlich am 16.02.2024 für die Nintendo Switch.

Quelle: youtube.com via NintendoDE