Mario Tennis Fever: Langer Übersichtstrailer erschienen

Nintendo hat heute endlich einen Trailer zu Mario Tennis Fever veröffentlicht, der es in sich hat. Der Übersichtstrailer präsentiert über 5 Minuten Inhalte des neuen Sportspiels. Eine ganze Reihe neuer Charaktere und vor allem Spielmodi erwarten uns Spieler. Mario Tennis Fever wird am 12. Februar 2026 für die Nintendo Switch 2 erscheinen.

Die Mario Tennis Reihe

Mario ist nicht nur ein Held, sondern beherrscht auch viele Sportarten. Neben Go Kart Fahren, Fußball und Golf spielt man auch gerne Tennis im Pilzkönigreich. Deshalb ist es kein Wunder, dass uns für die Nintendo Switch 2 bald ein eigenes Mario Tennis Fever bevorsteht.

Der Übersichtstrailer

Hier gibt’s den Trailer zu sehen:

Das Pilzkönigreich spielt Tennis

In Mario Tennis Fever spielen mehr Bewohner des Pilzkönigreichs Tennis denn je. Insgesamt wird es 38 verschiedene Tennisspieler geben. Unter anderem haben Gumba, Mopsie und sogar Baby Waluigi Tennis spielen gelernt. Auch Rosalina und sogar zwei Sorten Lumas sind im Trailer zu entdecken. Klassische Mechaniken wie Topspin, Slice und Lob sind wieder dabei. Zusätzlich kann man rutschen und einen Hechtschlag ausführen.

Gemeine Schläger

Ganz neu sind die Fever Rackets. Insgesamt gibt es 30 verschiedene Schläger, welche besondere Eigenschaften mit sich bringen. Beispielsweise können Doppelgänger erzeugt, die Gegner verkleinert oder die Spielfelder eingefroren werden.

Super Mario Bros. Wonder lässt grüßen

Mario Tennis Fever wird mehrere Modi haben. In Missionstürme werden die Aufgaben immer schwieriger je weiter man kommt. In Ringeschießen muss man auf Ringe zielen. Zudem gibt es verschiedene Plätze wie den Waldplatz, Flipperplatz, Schlägerfabrikplatz und Wunderplatz. Im Wunderplatz wird es Überraschungseffekte wie in Super Mario Bros. Wonder geben. Weiters gibt es einen Abenteuermodus in welchem man als Baby startet und Tennis neu erlernen muss.

Die Nintendo Wii grüßt ebenfalls

Natürlich wird es in Mario Tennis Fever einen online Modus geben, welcher kompetitives Spielen ermöglicht. Auch die Bewegungssteuerung darf nicht fehlen. Mittels GameShare können bis zu drei fremde Spieler an ihren eigenen Nintendo Switch 2 Konsolen teilnehmen.

Neue Joy-Con 2 Farben

Exklusiv zur Veröffentlichung wird es neue Joy-Con Farben geben. Diese sind ab nun in einem schönen Set mit helllila und hellgrün vorbestellbar.

Quelle: youtube.com via NintendoDE

