Nintendo bringt neue Farben: „Switch 2“-Joy-Cons werden endlich bunter

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo setzt bei der Switch 2 weiter auf leise, aber gezielte Impulse. Jetzt hat das Unternehmen offiziell zwei neue Joy-Con-Farben angekündigt: Light Purple und Light Green. Die neuen Controller erscheinen am 12. Februar 2026 und bringen erstmals seit dem Launch frischen Farbwind in das Zubehör der Konsole.

Die Ankündigung erfolgte über die Nintendo Today!-App und sorgt vor allem deshalb für Aufmerksamkeit, weil Nintendo sich beim Thema Joy-Con-Farben bislang auffallend zurückgehalten hat. Seit dem Release der Nintendo Switch 2 im Juni 2025 waren ausschließlich Light Blue und Light Red erhältlich, die klassischen Neon-Farben. Für viele Switch-Fans gehören unterschiedliche Joy-Con-Farben seit Jahren zum festen Teil der Nintendo-Identität. Umso überraschender war es, dass die Switch 2 monatelang ohne neue Farbvarianten auskommen musste. Mit Light Purple und Light Green schließt Nintendo diese Lücke.

Werbung

Die neuen Farben erscheinen zeitgleich mit Mario Tennis Fever, was darauf hindeutet, dass Nintendo Zubehör-Updates wieder stärker an große Releases koppeln möchte. Nintendo-Fans dürfen also spekulieren, ob bei weiteren First-Party-Titeln ebenfalls neue Joy-Con-Designs folgen könnten.

Switch 2 verkauft sich schneller als jede Nintendo-Konsole zuvor

Dass Nintendo sich solche „ruhigen Schritte“ wie neue Farben für Controller leisten kann, liegt vor allem am enormen Erfolg der Hardware. Die Switch 2 ist offiziell die am schnellsten verkaufte Konsole in der Geschichte von Nintendo. Innerhalb von nur vier Tagen gingen 3,5 Millionen Einheiten über die Ladentheke. Auch danach riss der Hype nicht ab.

Ein starkes Weihnachtsgeschäft 2025 und der Release von Mario Kart World sorgten für konstant hohe Nachfrage. Stand 8. Januar 2026 liegt die Switch 2 bereits bei rund 14,2 Millionen verkauften Einheiten weltweit und damit vor dem bisherigen Tempo der originalen Switch sowie der PS5 von Sony. Nintendo hat seine Produktionsziele inzwischen nach oben korrigiert und peilt 20 Millionen verkaufte Konsolen bis Ende des Geschäftsjahres im März an.

Werbung

Technisch setzt die Switch 2 nicht auf radikale Neuerfindung, sondern auf sinnvolle Weiterentwicklung. Ein größeres 7,9-Zoll-LCD-Display, verbesserte magnetische Joy-Con-2-Controller und vollständige Abwärtskompatibilität zur bestehenden Switch-Bibliothek machen den Umstieg für viele Spieler attraktiv. Gerade diese Mischung scheint bei den Käufern zu funktionieren. Die Konsole fühlt sich vertraut an, aber modern genug, um einen klaren Mehrwert zu bieten. Die neuen Joy-Con-Farben passen perfekt zu dieser Strategie: kein lautes Rebranding, sondern mehr Persönlichkeit für bestehende Nutzer.

Natürlich freuen wir uns über neue Hardware, aber mehr freuen würden wir uns auf legendäre Comebacks „alter Nintendo-Spiele“, die wir gerne auf der Switch 2 sehen würden.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 4 + 3? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Dieser Artikel bzw. Bilder wurde/n mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt, jedoch vor der Veröffentlichung von einem Menschen überprüft.