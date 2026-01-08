DailyGame
DailyGame - Gaming News - Nintendo - Nintendo bringt neue Farben: „Switch 2“-Joy-Cons werden endlich bunter
3 Min. lesen
Mehr bunte Controller gefällig?

Nintendo bringt neue Farben: „Switch 2“-Joy-Cons werden endlich bunter

Nintendo kündigt neue Joy-Con-Farben für Switch 2 an. Light Purple & Light Green erscheinen am 12. Februar 2026, passend zu Mario Tennis Fever.

i Nintendo bringt neue Farben: „Switch 2“-Joy-Cons werden endlich bunter
Artikel von Markus + unter Mithilfe von KI *.

Nintendo setzt bei der Switch 2 weiter auf leise, aber gezielte Impulse. Jetzt hat das Unternehmen offiziell zwei neue Joy-Con-Farben angekündigt: Light Purple und Light Green. Die neuen Controller erscheinen am 12. Februar 2026 und bringen erstmals seit dem Launch frischen Farbwind in das Zubehör der Konsole.

Die Ankündigung erfolgte über die Nintendo Today!-App und sorgt vor allem deshalb für Aufmerksamkeit, weil Nintendo sich beim Thema Joy-Con-Farben bislang auffallend zurückgehalten hat. Seit dem Release der Nintendo Switch 2 im Juni 2025 waren ausschließlich Light Blue und Light Red erhältlich, die klassischen Neon-Farben. Für viele Switch-Fans gehören unterschiedliche Joy-Con-Farben seit Jahren zum festen Teil der Nintendo-Identität. Umso überraschender war es, dass die Switch 2 monatelang ohne neue Farbvarianten auskommen musste. Mit Light Purple und Light Green schließt Nintendo diese Lücke.

Werbung

Die neuen Farben erscheinen zeitgleich mit Mario Tennis Fever, was darauf hindeutet, dass Nintendo Zubehör-Updates wieder stärker an große Releases koppeln möchte. Nintendo-Fans dürfen also spekulieren, ob bei weiteren First-Party-Titeln ebenfalls neue Joy-Con-Designs folgen könnten.

Switch 2 verkauft sich schneller als jede Nintendo-Konsole zuvor

Dass Nintendo sich solche „ruhigen Schritte“ wie neue Farben für Controller leisten kann, liegt vor allem am enormen Erfolg der Hardware. Die Switch 2 ist offiziell die am schnellsten verkaufte Konsole in der Geschichte von Nintendo. Innerhalb von nur vier Tagen gingen 3,5 Millionen Einheiten über die Ladentheke. Auch danach riss der Hype nicht ab.

Ein starkes Weihnachtsgeschäft 2025 und der Release von Mario Kart World sorgten für konstant hohe Nachfrage. Stand 8. Januar 2026 liegt die Switch 2 bereits bei rund 14,2 Millionen verkauften Einheiten weltweit und damit vor dem bisherigen Tempo der originalen Switch sowie der PS5 von Sony. Nintendo hat seine Produktionsziele inzwischen nach oben korrigiert und peilt 20 Millionen verkaufte Konsolen bis Ende des Geschäftsjahres im März an.

Lesenswert
Mario Tennis Fever: Langer Übersichtstrailer erschienen
Lesenswerter Artikel
Alle Spiele-Releases 2026: Der große Gaming-Kalender für PS5, Xbox, Switch 2 & PC
Lesenswerter Artikel
„Einfach eine bessere Switch“: Was kann die Nintendo Switch 2 besser?
Lesenswerter Artikel
Nintendo of America startet 2026 ohne Bowser – Neue Führung übernimmt 2026
Lesenswerter Artikel
Videogames Entwicklung: Die Geschichte und Zukunft der Gaming-Welt
Lesenswerter Artikel
7 legendäre N64-Spiele, die auf der Switch 2 ein Comeback verdienen
Lesenswerter Artikel
Episode 51 – Gaming-Finale 2025: Warum manchmal Hype und Wertung auseinander gehen
Lesenswerter Artikel
Switch 2 öffnet sich: Endlich Hoffnung auf deutlich mehr Spiele
Lesenswerter Artikel

Werbung

Mario Kart World war zu Release ein starkes Zugpferd für die Switch 2-Verkäufe! - Bild: Nintendo; Bildquelle: nintendo.at

Mario Kart World war zu Release ein starkes Zugpferd für die Switch 2-Verkäufe! – Bild: Nintendo; Bildquelle: nintendo.at

Technisch setzt die Switch 2 nicht auf radikale Neuerfindung, sondern auf sinnvolle Weiterentwicklung. Ein größeres 7,9-Zoll-LCD-Display, verbesserte magnetische Joy-Con-2-Controller und vollständige Abwärtskompatibilität zur bestehenden Switch-Bibliothek machen den Umstieg für viele Spieler attraktiv. Gerade diese Mischung scheint bei den Käufern zu funktionieren. Die Konsole fühlt sich vertraut an, aber modern genug, um einen klaren Mehrwert zu bieten. Die neuen Joy-Con-Farben passen perfekt zu dieser Strategie: kein lautes Rebranding, sondern mehr Persönlichkeit für bestehende Nutzer.

Natürlich freuen wir uns über neue Hardware, aber mehr freuen würden wir uns auf legendäre Comebacks „alter Nintendo-Spiele“, die wir gerne auf der Switch 2 sehen würden.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Dieser Artikel bzw. Bilder wurde/n mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt, jedoch vor der Veröffentlichung von einem Menschen überprüft.

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!