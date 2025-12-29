Mario Kart World verkauft sich 2,5 Millionen Mal in Japan – schneller als je zuvor

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Manchmal gibt es diese Momente, in denen selbst alteingesessene Nintendo-Fans kurz innehalten. Genau so ein Moment ist jetzt erreicht. Mario Kart World hat in Japan eine Marke geknackt, die selbst für diese traditionsreiche Serie außergewöhnlich ist und das in einer Geschwindigkeit, die viele überrascht. In „nur“ 29 Wochen hat sich das Spiel 2,5 Millionen Mal im japanischen Einzelhandel verkauft (via Pierre485 auf X.com). Damit ist Mario Kart World offiziell der schnellstverkaufte Mario-Kart-Titel aller Zeiten in Japan.

Du brauchst einen Vergleich, wie stark der Start wirklich war? Nun, Mario Kart Wii benötige dafür 89 Wochen. Für viele Fans fühlt sich dieser Erfolg nicht wie ein Zufall an. Übrigens hat MKW bereits Ende September die Verkaufszahlen von Mario Kart 8 (Wii U-Version) bereits übertroffen.

Warum dieser Rekord für Nintendo so wichtig ist

Der Erfolg kommt für Nintendo zur perfekten Zeit. Mario Kart World erschien am 05. Juni 2025 exklusiv zum Start der Switch 2 und war von Anfang an als System-Seller gedacht. Dass das Spiel jetzt nicht nur stark gestartet ist, sondern über Monate hinweg konstant verkauft wurde, ist ein klares Signal: Die Strategie geht auf.

Ein Grund für den Erfolg liegt in der mutigen Weiterentwicklung der Serie. Entwickelt von Nintendo EPD, mit Unterstützung von Monolith Soft und Bandai Namco, bricht das neueste Mario Kart mit alten Mustern. Statt klassischer Menüs fahren Spieler nun durch eine zusammenhängende Welt, wechseln direkt zwischen Strecken und erleben Grand Prix als echte Reisen. Modi wie „Free Roam“ oder „Knockout Tour“ geben dem Spiel ein anderes Tempo und sorgen dafür, dass selbst erfahrene Mario Kart-Spieler etwas Neues entdecken.

Besonders beeindruckend ist eine Zahl, die hinter den Verkaufszahlen steckt: Mario Kart World soll aktuell eine Verkaufsrate von rund 93 Prozent aller Switch 2-Besitzer haben. Das bedeutet: Fast jeder, der eine Nintendo Switch 2 besitzt, hat auch dieses Spiel gekauft. Das ist selbst für Nintendo-Verhältnisse extrem. Übrigens steht der Titel weltweit steht der Titel inzwischen bei 9,57 Millionen verkauften Einheiten und das noch im ersten Jahr. Für ein exklusives Spiel einer brandneuen Konsole ist das ein Statement.

Mario Kart als Dauer-Gigant: So oft konnte sich die Reihe bisher verkaufen

Der Rekord reiht sich in eine ohnehin beeindruckende Geschichte ein. Die „Mario Kart“-Reihe hat inzwischen über 200 Millionen Einheiten weltweit verkauft. Mario Kart World gesellt sich damit schon jetzt zu Schwergewichten wie das meistverkaufte Switch-Spiel. Du musst nicht lange raten, es war/ist: Mario Kart 8 Deluxe.

Rang Titel Release Plattform Verkäufe (weltweit, bisher) 1 Mario Kart 8 Deluxe 2017 Nintendo Switch 69,56 Mio. 2 Mario Kart Wii 2008 Wii 37,38 Mio. 3 Mario Kart DS 2005 Nintendo DS 23,60 Mio. 4 Mario Kart 7 2011 Nintendo 3DS 18,98 Mio. 5 Mario Kart 64 1996 Nintendo 64 9,87 Mio. 6 Mario Kart World 2025 Nintendo Switch 2 9,57 Mio. (Stand: 30.09.2025) 7 Super Mario Kart 1992 SNES 8,76 Mio. 8 Mario Kart 8 2014 Wii U 8,46 Mio. 9 Mario Kart: Double Dash!! 2003 GameCube 6,96 Mio. 10 Mario Kart: Super Circuit 2001 Game Boy Advance 5,91 Mio. 11 Mario Kart Live: Home Circuit 2020 Nintendo Switch 1,27 Mio.

Viele Fans diskutieren bereits, ob Mario Kart World langfristig sogar an die Spitze der Serie klettern könnte. Noch ist es dafür zu früh, aber der Start ist stärker als bei jedem Vorgänger. Sehr Wahrscheinlich wurde das legendäre Mario Kart 64 bereits überholt. Die offiziellen weltweiten Verkaufszahlen von MKW stammen vom letzten Finanzbericht von Nintendo.

Für Nintendo ist dieser Erfolg ein Traumstart für die Switch 2. Für Fans ist es ein klares Signal: Mario Kart ist nicht müde. Umso verwunderlicher ist es, dass das beliebte Switch 2-Bundle eingestellt wurde und nur noch Restposten verfügbar sind.

