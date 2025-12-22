Nintendo stoppt beliebtes Switch 2-Bundle: Es wird langsam aus den Regalen verschwinden

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Es ist ein leiser Abschied, aber er dürfte kommen. Das beliebte Mario Kart World-Bundle der Nintendo Switch 2-Konsole scheint seinem Ende entgegenzugehen. Neue Informationen aus dem Handel deuten darauf hin, dass Nintendo die Produktion des beliebten Bundles eingestellt hat und damit die Versorgung der neuen Konsole klar neu ausrichtet.

Auslöser ist ein internes Memo des US-Händlers GameStop, das über Nintendeal.com (via bsky.app) öffentlich wurde. Darin heißt es unmissverständlich, dass das Bundle das Ende seines Lebenszyklus erreicht habe. Weitere Einheiten sollen nicht mehr produziert werden. Künftige Lieferungen der Nintendo Switch 2 würden sich ausschließlich auf die Basiskonsole beschränken.

Mario Kart World-Bundle: Kein Nachschub mehr, nur noch Restbestände

Laut dem Memo dürfen bestehende Lagerbestände zwar weiterhin verkauft und Kunden aktiv empfohlen werden, doch Nachschub ist nicht mehr geplant. Sobald die vorhandenen Einheiten abverkauft sind, bleibt nur noch die Standard-Variante der Switch 2 übrig.

Ganz verschwunden ist das Bundle allerdings noch nicht. Bei vielen Händlern wie u.a. Amazon.de* gibt es das Bundle nur noch von Dritthändlern, teils sogar zu attraktiveren Preisen. Dort wird das Paket aktuell für 489 Euro (Gebraucht mit Schönheitsfehlern an der Verpackung) angeboten, womit Mario Kart World quasi für 20 Euro beiliegt. Ein Angebot, das viele Nintendo-Fans gezielt suchen dürften. Die Standard-Variante der Switch 2 kostet aktuell 462,85 Euro (bei Amazon.de / AT-Preis). Bei Deal-Seiten wie u.a. Geizhals.at findet man das Mario Kart World-Bundle teilweise sogar für 477 Euro, obwohl die Bestände schon sehr knapp sind.

Von Anfang an als limitiert angekündigt

Überraschend kommt das Aus nicht für alle. Nintendo hatte bereits zur Vorstellung klargemacht, dass es sich um ein zeitlich begrenztes Bundle handelt. Geplant war eine Produktion bis Herbst 2025, genau dieser Zeitraum ist nun überschritten. Auch in diversen Foren wie Reddit reagieren viele Nutzer entsprechend nüchtern. Zahlreiche Kommentare verweisen darauf, dass Nintendo diese Strategie offen kommuniziert habe. Für manche ist die aktuelle Aufregung daher kaum nachvollziehbar. Andere sehen darin eher einen fließenden Übergang: Das Bundle verschwindet jetzt, könnte aber zu späteren Zeitpunkten in neuer Form zurückkehren. Immerhin war der Vorgänger, Mario Kart 8 Deluxe, das meistverkaufte Switch-Spiel. Einen ähnlichen Erfolgslauf könnte auch Mario Kart World haben.

Das beliebte Switch 2-Bundle startete am 5. Juni 2025 zusammen mit der Konsole. Zum Launch kostete es 499 Euro und bot einen spürbaren Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf. Die Konsole allein lag bei 449 Euro, Mario Kart World bei 79 Euro. Für viele war das Bundle der perfekte Einstieg, immerhin hätte man es sich sowieso geholt. Mario Kart World spielte nämlich eine zentrale Rolle beim Switch 2-Start. Das Spiel setzt erstmals auf eine nahtlose Open-World-Struktur und Rennen mit bis zu 24 Spielern. Für viele Käufer war es nicht nur ein Bonus, sondern der eigentliche Kaufgrund. Erst nach und nach veröffentlichte Nintendo weitere große Titel wie Donkey Kong Bananza.

Preisfragen und Lieferketten im Hintergrund

Das Ende der Bundle-Produktion fällt in eine Phase angespannter Hardware-Märkte. Steigende Preise für RAM und SSDs sorgen branchenweit für Unsicherheit. In der Community wird bereits spekuliert, ob die Switch 2-Konsole 2026 teurer werden könnte.

Fakt ist: Das Mario Kart World-Bundle für die Switch 2 befindet sich in seiner letzten Phase. Wer genau diese Kombination wollte, sollte nicht mehr zu lange zögern. Künftige Lieferungen an die Händler werden sich auf die nackte Hardware konzentrieren.

Ob Nintendo später neue Bundles schnürt bleibt offen, aber gilt als sehr wahrscheinlich. Auch Extra-Editionen der Switch 2 wird es sicherlich irgendwann einmal geben. Warum sollte Nintendo auch von der lukrativen Geschäftsidee abkommen, die bisher sehr gut funktionierte…

