Mobile Spieler – oder zumindest diejenigen, die sich am 7. Mai registriert haben – haben endlich die Chance, Mario Kart Tour zu spielen. Letzten Monat kündigte Nintendo Termine für die Beta auf Android an – sie geht heute online und endet am 4. Juni. Die Beta-Version ist nur für Android und auf Einwohner in Japan oder den USA beschränkt. Wir in Europa gegen (noch) leer aus.

Bewerber, die sich vorregistriert und für die Beta ausgewählt haben, sollten E-Mails erhalten haben. Man kann den Client dann aus dem Google Play Store herunterladen. Eine Anmeldung alleine reichte nicht aus, nicht jeder in den USA (laut unseren Informationen) hat einen Zugang erhalten. Android-Nutzer benötigen Android 4.4 oder höher und ein Smartphone mit 1,5 GB RAM, um das Spiel auszuführen.

Betaspielern wird empfohlen, kein Gameplay-Filmmaterial oder keine Bilder zu teilen. Fortschritte werden auch nicht auf das gesamte Spiel übertragen, und einige Aspekte – wie Fähigkeiten, Gameplay-Funktionen usw. – können sich ändern. Es ist noch nicht bekannt, wann iOS-Benutzer Beta-Zugriff erhalten. Wir bleiben dran.

Mario Kart Tour wird voraussichtlich im Sommer 2019 erscheinen.