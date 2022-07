Mario Kart 8 Deluxe: Welle 2 kommt! Neue Strecken! Nächste Woche!

Mario Kart 8 Deluxe bekommt insgesamt via DLCs 48 neue Strecken bekommen Die ersten 8 Strecken sind im Mitte März erschienen. Nächste Woche bekommen wir die nächsten beiden Cups mit 8 neuen Strecken am 4. August 2022.

Nächste Woche geht’s endlich weiter!

Die Ankündigung, dass Mario Kart 8 Deluxe via DLCs in Form von 6 Wellen mit insgesamt 12 neuen Cups mit 48 neuen Strecken bekommen wird, kam im Februar. Bis Ende 2023 sollen alle Wellen erschienen sein. Die ersten beiden Cups mit 8 neuen Strecken sind am 18. März 2022 erschienen. Am 4. August 2022 also geht es nun weiter mit weiteren 2 Cups mit 8 neuen Strecken.

Der Trailer mit Datum

Die nächste Welle wurde mit einem Trailer angekündigt, welcher sämtliche Strecken zeigt. Dieses Mal sind auch viele Perlen von lang vermissten Mario Kart Strecken dabei.

Die Strecken

Hier die Cups und Strecken im Überblick:

Rüben Cup

New York Speedway ( Mario Kart Tour )

) Marios Piste 3 ( Super Mario Kart )

) Kalimari-Wüste ( Mario Kart 64 )

) Waluigi-Flipper (Mario Kart DS)

Propeller Cup

Sydney-Spritztour ( Mario Kart Tour )

) Schneeland ( Mario Kart: Super Circuit )

) Pilz-Schlucht ( Mario Kart Wii )

) Eiscreme-Ekapade (wird bei Mario Kart Tour später erscheinen)

Was uns hier sofort auffällt ist die Überraschung, dass eine Strecke hier sogar eine Premiere feiert und (noch) kein gelungenes Remake ist. Mit der Eiscreme-Eskapade erhalten wir auch eine ganz neue Strecke, welche erst später zu Mario Kart Tour hinzugefügt werden wird. Obwohl wir sonst schon alle Strecken kennen, fühlen sich diese in Mario Kart 8 Deluxe wie neu an. Mit dieser Welle ein paar Lieblingsstrecken von vielen Fans dabei. Seit es Marios Piste aus der Super Nintendo Zeit oder die Kalimari-Wüste, von Mario Kart 64 oder die Pilz-Schlucht, welche wir noch von der Nintendo Wii kennen. Aber wie es im Trailer aussieht wird Waluigi-Flipper vermutlich das Highlight dieser Welle sein.

Doppelt so viel Mario Kart 8

Die sechs Wellen des DLCs sind für Nintendo Switch Online+ Erweiterungspaket Mitglieder kostenlos. Für alle anderen sind einmalig 24,99 Euro zu bezahlen. Das ist sehr fair für 48 Strecken. Schließlich bekommen wir das Doppelte von Mario Kart 8 Deluxe verpasst, da man am Ende noch einmal so viele Cups und Strecken als bisher haben werden. Im Grunde kann man es als Mario Kart 8 Deluxe 2 betrachten. Die Kosten des DLCs sind der halbe Preis von Mario Kart 8, wofür man den zweifachen Inhalt bekommt. Die DLCs der Wii U mit je 8 Strecken kosteten übrigens damals je 8,00 Euro oder beide im Set 11,00 Euro.

Wann kommen die nächsten Strecken?

Die Zeit vom 18. März bis 4. August beträgt 4,5 Monate. Bis Ende 2023 sind noch 16 Monate Zeit. Jedes DLC kommt mit 2 neuen Cups á 4 Strecken. Es sind also noch 32 Strecken offen, was noch 4 DLC bedeutet. Ganz klar bedeutet das ein neues Mario Kart 8 Deluxe DLC maximal alle 4 Monate! Natürlich ist das nur geschätzt, denn Nintendo wird diese DLC herausbringen wann es Nintendo beliebt beziehungsweise wann die Strecken fertig programmiert sind.

Mario Kart 8 war schon das meistverkaufte Spiel auf der Nintendo Wii U. Mit der Nintendo Switch Version Mario Kart 8 Deluxe von 2017 mit über 45 Millionen verkaufter Einheiten gehört der Port auch auf der aktuellen Konsolen zu den meistverkauften Spielen.

Quelle: youtube.com via Nintendo DE

