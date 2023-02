Loverwatch? Warum nicht: Ein Dating Sim in Overwatch 2

Wer gedacht hat den Overwatch Entwicklern gehen die Ideen aus hat falsch geraten, denn bald kommt ein Overwatch Dating-Sim

Zum Valentienstag haben sich die Entwickler von Overwatch 2 diesmal was ganz besonderes einfallen lassen. Es kommt ein neuer Hanzo 4v4 Spielmodus und Spieler können mit neuen Support Herausforderungen zwei neue epische Skins freischalten. Das ist aber nicht der Elefant im Raum. Die größte Ankündigung für das diesjährige Valentinstagsupdate war wohl die Ankündigung des neuen Overwatch-Dating-Simulators: Loverwatch.

Ein Dating Simulator in Overwatch?

Richtig gelesen! Am 13. Februar, einen Tag vorm Valentinstag, wird der textbasierte Dating-Sim starten. In dem können Spieler zwischen zwei möglichen Wegen wählen: Mercy oder Genji. Spieler werden, wie es in Textsimulatoren üblich ist, dann Dialogoptionen bekommen, mit denen sie dann mit dem dementsprechenden Charakter interagieren können. Unterstützt werden sie dabei, wie könnte es anders sein, vom Liebesengel Amor (Der Hanzo ziemlich ähnlich sieht).

Spieler die es schaffen das geheime Ende freizuschalten, können dabei auch Belohnungen für Overwatch 2 freischalten.

Die Frage die sich jetzt allerdings sicher stellt ist: Ist Loverwatch canon? Leider nein. Das hat Blizzard in einem Blog-Post vor kurzem bestätigt. Dabei waren sie dann auch ziemlich direkt: “LoverWatch ist eine nichtkanonische textbasierte Dating-Sim”, haben sie geschrieben. Irgendwie schade.

Spielen könnt ihr den Dating-Sim dann ab Release unter https://www.Loverwatch.gg. Loverwatch ist dann auch nur im Webclient verfügbar. Sobald der Dating-Sim dann am 13. Februar veröffentlicht wird, habt ihr dann 2 Wochen (Bis 28. Februar) Zeit um die Belohnungen freizuschalten. Laut Blizzard sollte die gesamte Spielzeit ungefähr 30 Minuten betragen.

Lange dauert es nicht mehr bis der Datin-Sim losgeht und bis dahin gibts so einiges in Overwatch 2 zu tun, immerhin ist die neue Saison gerade gestartet und da gibts so einige spannende Neuerungen.

Overwatch 2 ist für Windows PC, Playstation, Xbox und Nintendo Switch verfügbar.