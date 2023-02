Overwatch 2: Overwatch Credits kehren in Saison 3 zurück

Die zweite Saison von Overwatch 2 nähert sich dem Ende und jetzt hat Blizzard in einem Statement angekündigt, was in Saison 3 auf uns zukommt.

Die zweite Saison von Overwatch 2 endet in wenigen Tagen. Zum Abschluss der Saison hat Blizzard auf ihrer Website in einem langen Post darüber geschrieben, was in der Saison so passiert ist und worauf sich Spieler in der 3. Saison des Spiels freuen dürfen.

Eine Sache ist in diesem Statement ganz besonders herausgestochen und zwar die Pläne, die die Entwickler für Overwatch Coins haben.

Die Rückkehr von Credits zu Overwatch 2

Blizzard hat ja für ihre Entscheidung, Overwatch Credits nicht aktiv zu Overwatch 2 mitzunehmen ordentlich Kritik erhalten. Bis jetzt hat es die Credits nämlich nur als klassische Credits in der Heldengalerie gegeben. Mit denen hat man sich nur bestimmte Skins aus Overwatch 1 kaufen können und neue hat man sich gar nicht erst verdienen können.

Das ändert sich aber ab Saison 3, denn Blizzard bring die Overwatch Credits wieder zurück. Spieler werden sie sich, als kostenlose Belohnungen, im Battle Pass verdienen können.

Insgesamt 1500 Credits können sich Spieler kostenlos verdienen, 500 gibt’s nochmal obendrauf für alle, die sich den Battle Pass kaufen.

Zusätzlich dazu gibt’s auch Änderungen an der Heldengalerie. Denn laut Blizzard, gibt es mit der neuen Saison auch wieder fast alle epischen und legendären Skins in der Heldengalerie zu kaufen, mit Overwatch Münzen und/oder Credits. Billiger werden sie auch, denn der Preis dieser legendären Skins wird auf 1500 Credits oder Münzen reduziert.

Blizzard hat in ihrem Posting auch versichert, dass sie weiter nach Wegen suchen “Overwatch 2 zu einem lohnenswerten Spiel zu machen”, und dass dies erst der Anfang ist.

Neuer mythischer Skin

Weil wir gerade von Skins reden, Blizzard hat auch geteased, wer in Saison 3 den neuen mythischen Skin bekommen wird. Den allerersten mythischen Skin hat in Saison 1 Genji erhalten und es sieht so aus als würden wir für den Nächsten auch in Japan bleiben.

Der neue mythische Skin wird nämlich an die neue Heldin Kiriko gehen, und heißt: Amaterasu Kiriko. Was genau der Skin mit der japanischen Sonnengöttin zu tun hat werden wir erst am 7. Februar erfahren, da startet nämlich die neue Saison.

Bis dahin müssen wir uns mit dem Teaser zufrieden geben:

🚨 Wir stellen vor: Amaterasu für Kiriko 🚨 Ein brandneuer mythischer Skin erscheint in Saison 3, die am 7. Februar beginnt. pic.twitter.com/9QWQ4bkY90 — Overwatch (@OverwatchDE) February 1, 2023

Overwatch 2 ist auf Windows PC, Playstation, Xbox und Nintendo Switch verfügbar