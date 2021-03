Little Nightmares 2 wurde eine Millionen Mal verkauft

Little Nightmares 2 Schrank © Bandai Namco, Screenshot: DailyGame

Der Release von Little Nightmares 2 ist jetzt noch nicht mal einen Monat her und doch konnte Bandai Namco bekannt geben, dass das Spiel mittlerweile eine Millionen Mal verkauft wurde. Damit hat das Franchise nun mehr als fünf Millionen Spieler begeistern können.

Entwickelt wurde das Spiel von Tarsier Studios und erzählt die Story von Mono, er ist ein kleiner Junge der zusammen mit dem Mädchen Six, welche die Protagonistin des ersten Teils ist, gefährlichen und alptraumhaften Situationen entkommen. Die Little-Nightmares-Reihe hat mit zwei Hauptspielen, dem Mobile-Game Very Little Nightmares (Android und iOS) und einem digitalen Comicbuch, das zusammen mit Plastiek (Android und iOS) entwickelt wurde, ein kontinuierliches Wachstum erlebt.

Bandai Namco investiert in die Fortsetzung dieses Wachstums, sowohl mit Spielen als auch mit anderen Unterhaltungsinhalten, um den dauerhaften Erfolg des Franchises zu gewährleisten. Dies war absolut keine schlechte Idee, denn sowohl der erste als auch der zweite Teil begeisterte viele Gamer. Ob es noch weitere Teile geben wird, ist noch nicht bekannt. Doch sollte Tarsier Studios dieses Niveau aufrecht erhalten können, könnten tatsächlich noch ein paar weitere Teile folgen. Denn Story-Games zu entwickeln, die eine Story ohne Sprache vermitteln können, ist ein großes Talent das nicht jeder schafft.

Little Nightmares 2 von Bandai Namco ist derzeit verfügbar für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.