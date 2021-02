Neuer Trailer zu Little Nightmares 2

Little Nightmares 2 - (C) Tarsier Studios

Little Nightmares 2 ist der zweite Teil eines Horrorspiels des Indie-Entwicklers Tarsier Studios und wird am 11. Februar für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Google Stadia erscheinen. Die PlayStation 5 und Xbox Series X Version folgt noch im Laufe des Jahres.

Der Vorgänger des Spiels erschien 2017 und wurde von vielen Kritikern gut bewertet. Auf Metacritic hält der erste Teil einen Metascore von 81 Punkten und der User Score bewegt sich ebenfalls um die 8.1.

Little Nightmares 2 dreht sich um den kleinen Jungen Mono, der in einer verzehrten Welt gefangen ist. Begleitet wird er von Six, der Protagonistin des ersten Spiels, die hier computergesteuert ist. SpielerInnen werden eine Beziehung zu Six aufbauen, mit ihr zusammen Rätsel lösen, die gruseligen Geheimnisse der Welt aufdecken und von ihren monströsen Bewohnern, wie dem entsetzlichen Jäger und der grotesken Lehrerin, entkommen.

An bestimmten Stellen in Little Nightmares 2 wird Mono verschiedene Gegenstände einsetzen können, die er in der Welt aufsammeln kann. Diese neue Mechanik verleiht den Rätseln und Begegnungen mit Gegnern eine ganz neue Ebene an Komplexität. Oftmals wird Schleichen die beste Option bleiben, um an gewaltigen Gegnern vorbeizukommen. Allerdings kann es auch passieren, dass SpielerInnen schnell reagieren müssen, um sich und ihre Begleiterin zu retten.

Zusätzlich zu den neuen Spielmechaniken werden SpielerInnen auch außerhalb des Schlunds – dem Schauplatz des ersten Teils – neue Gebiete, beispielsweise die dunkle Wildnis, erforschen und sich neuen Feinden wie der sadistischen Lehrerin stellen müssen.

Um den bevorstehenden Release anzuheizen, haben Bandai Namco und Tarsier Studios einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht.