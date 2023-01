League of Legends: Kommt Nexus Blitz 2023 zurück?

2022 hat Riot Games den Spielmodus Nexus Blitz nicht zurückgebracht. Jetzt sieht es so aus als würde er 2023 sein Comeback feiern.

Alle die schon längere Zeit League of Legends spielen, können sich sicher noch an die Zeiten erinnern, als es neben der Kluft der Beschwörer und ARAM noch andere Spielmodi gegeben hat. Zum Beispiel den Modus Twisted Treeline, bei dem anstatt fünf Spielern nur jeweils drei Spieler pro Team auf einer kleineren Map gegeneinander angetreten sind. Zwar gab es noch ein paar weitere Spielmodi, vor ein paar Jahren wurden die aber alle samt abgeschafft. Stattdessen wurde ein System von rotierenden Spielmodi eingeführt. In dem System gab es einen Haufen neuer Spielmodi zu finden, wie zum Beispiel URF (Ultra Rapid Fire) bei dem alle Fähigkeiten weniger Abklingzeit haben, oder Ultimate Spellbook, bei dem jeder Champion eine zweite ultimative Fähigkeit bekommt.

Einer der beliebtesten Spielmodi der aus dem System entstanden ist heißt Nexus Blitz. Bei dem Spielmodus, der 2021 in Saison 11 eingeführt worden ist, hat es eine neue, kleinere Map mit zwei Lanes und einem Jungle gegeben, die an die Map von Twisted Treeline erinnert hat. Die Rollenverteilung war auch neu. Anders als normal hat es in diesem Modus nämlich 2 Jungler gegeben. Während des Spiels wurden immer wieder zufällige Events gestartet. Wer die gewonnen hat, hat dann auch einen Vorteil fürs restliche Spiel gehabt. Alles in allem war Nexus Blitz ein abwechslungsreicher, erfrischender Modus, der dem Spiel neues Leben eingehaucht hat. Wahrscheinlich ist er deswegen auch so gut angekommen.

Lang ersehnte Rückkehr: Kommt Nexus Blitz bald wieder?

Dementsprechend groß war dann auch die Vorfreude bei den Fans, als Riot Games die Rückkehr des Spielmodus für 2022 angekündigt hat. Naja, jetzt ist 2023 also kann man jetzt wohl offiziell sagen, dass dieses Versprechen nicht erfüllt wurde. Wies mit dem Spielmodus weitergeht, blieb lange ungewiss. Bis jetzt! Nachdem sich Riot Games letzte Woche bei ihren Spielern für den schlechten Start in die neue League of Legends Saison entschuldigt hat, haben sie diese Woche ein Video auf Twitter gepostet. In dem erklären leitender Produzent Riot Brightmoon und Studioleiter Riot Meddler wies mit dem Spiel in Zukunft weitergehen wird.

A follow-up message from Riot Brightmoon and Riot Meddler on behalf of the League team. We know we failed to deliver some stuff that really matters to you folks. We want to share some thoughts and talk about how we're working to do better. pic.twitter.com/Br8Oi9E8dN — League of Legends (@LeagueOfLegends) January 13, 2023

Unter anderem reden die Beiden im Video auch über die rotierenden Spielmodi. Gerade ist ein Spielmodus in Planung, bei dem es vier Teams zu je 2 Spielern geben soll, die dann in einem großen “Alle-gegen-Alle” gegeneinander kämpfen. Auch von der Rückkehr von Nexus Blitz war die Rede. Laut Riot Meddler, ist dem Team von Riot Games bewusst, dass der Spielmodus eigentlich 2022 wiederkommen hätte sollen. Genaue Infos hat er nicht verraten, aber er hat versichert, dass Nexus Blitz schon bald zurückkehren wird. Fans auf Twitter reagieren aber eher skeptisch auf das ganze.

League of Legends ist auf Windows PC und macOS verfügbar.