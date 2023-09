Song of Nunu: A League of Legends Story für November angekündigt

Das könnte die LoL Fans jetzt richtig freuen.

Riot Forge, der Publishing-Arm von Riot Games, gab heute die Veröffentlichung von “Song of Nunu: A League of Legends Story” für den 1. November 2023 bekannt. Entwickelt von Tequila Works, wird das handlungsbasierte Abenteuerspiel für Nintendo Switch und PC-Plattformen wie Steam, GOG und Epic Games Store erhältlich sein. Das Spiel ist ab sofort vorbestellbar, und der Release-Termin für Konsolen steht noch nicht fest.

Song of Nunu ist nicht das einzige Spiel dass Riot Forge angekündigt hat!

In “Song of Nunu” übernehmen Spieler:innen die Rollen der League of Legends-Champions Nunu und Willump. Die beiden Freunde durchstreifen die eisigen Landschaften von Freljord, wo sie Rätsel lösen und sich gegen Schneestürme, wilde Wölfe und mystische Magie behaupten müssen. “Dieses narrative Abenteuer soll nicht nur die Fans des League-Universums begeistern, sondern auch eine Eintrittspforte für Neulinge bieten”, erklärte Andrew Hoffacker, Director von Riot Forge.

Vorbesteller*innen des Spiels werden mit einem digitalen Kunstband belohnt. Riot Games geht jedoch noch einen Schritt weiter und bietet eine physische Collector’s Edition an. Diese beinhaltet zahlreiche exklusive Fanartikel, darunter ein Willump-Stofftier, ein Poro-Stofftier, der Kunstband „Song of Nunu“, sowie ein hochwertiges Kunstwerk und ein aufstellbares Lagerfeuer-Diorama. Als Bonus ist eine stark limitierte Nunu-Stofftiermütze enthalten.

Bandle Tale – Ebenfalls eine League of Legends Story

Daneben kündigte Riot Forge ein weiteres Spiel, “Bandle Tale: A League of Legends Story”, für das Jahr 2024 an. Entwickelt von Lazy Bear Games, spielt diese Crafting-RPG in der magischen Welt von Bandle. Nach einem Ausfall des Portalnetzwerks müssen Spieler*innen in der Rolle eines Yordles das Gleichgewicht der Welt wiederherstellen. Gemeinsam mit verschiedenen League of Legends-Champions gilt es, Ressourcen zu sammeln und Gegenstände zu craften, um die Krise abzuwenden.

„Unsere Zusammenarbeit mit Tequila Works und Lazy Bear Games zeigt, wie vielfältig und erzählungsreich das League of Legends-Universum sein kann“, so Hoffacker. „Beide Studios bringen eine einzigartige, emotionale Tiefe in die Spiele ein, die sowohl eingefleischten Fans als auch Neulingen ein unvergessliches Erlebnis bieten wird.“

Die Collector’s Edition zu “Song of Nunu: A League of Legends Story” ist bereits im Riot Shop vorbestellbar. Details zur Collector’s Edition von “Bandle Tale” sind noch nicht bekannt.