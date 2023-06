League of Legends-Websites für 55 Mio. US-Dollar verkauft

Eine League of Legends-Statistik-Website wurde für rund 54,6 Millionen US-Dollar an "MOBA Network" verkauft.

League of Legends - (C) Riot Games

In der komplexen und wettbewerbsorientierten Welt von League of Legends suchen viele Spieler nach Möglichkeiten, ihren Wettbewerbsvorteil zu maximieren. Statistik-Websites wie Porofessor und League of Graphs haben sich als wertvolle Ressourcen erwiesen, um Einblicke in die aktuelle Meta, beliebte Gegenstands- und Fähigkeitsaufbauten sowie Champion-Zähler zu erhalten. Nun wurden diese beiden Websites und ihre dazugehörigen Anwendungen von einem einzelnen Entwickler namens Wargraphs geschaffen und für über 54,6 Millionen US-Dollar an das MOBA Network verkauft.

Jean-Nicholas Mastin, der Eigentümer von Wargraphs, hat sich dazu entschieden, seine Websites und Anwendungen an das MOBA Network zu verkaufen (via Techcrunch.com).

WERBUNG

Als Teil des Deals wird Mastin dem MOBA-Team beitreten und gemeinsam mit ihnen an der Weiterentwicklung der Assets arbeiten. Die genauen Pläne für die Zukunft der Websites wurden noch nicht bekannt gegeben, aber es ist zu erwarten, dass das MOBA Network seine umfangreiche Expertise nutzt, um die Technologie auf andere Titel zu übertragen und in neue Spiele und Märkte zu expandieren.

Björn Mannerqvist, CEO des MOBA Networks, äußerte sich optimistisch über die Übernahme und betonte, dass das Unternehmen seine führende Position in der Gaming-Branche weiter ausbauen möchte. Das MOBA Network ist bereits für einige der weltweit beliebtesten Gaming-Communities und -Produkte bekannt und sieht in der Übernahme der League of Legends-Websites eine Möglichkeit, sein Angebot weiter zu stärken.

League of Legends: Zukunft von Porofessor & League of Graphs

Obwohl noch nicht klar ist, wie genau das MOBA Network die beiden Websites weiterentwickeln wird, ist anzunehmen, dass die Technologie und das Fachwissen der Websites auf andere Spiele und Titel übertragen werden. Spieler können gespannt sein, wie sich diese Übernahme auf die League of Legends-Community auswirken wird und welche neuen Funktionen und Erweiterungen in Zukunft verfügbar sein werden.

League of Legends (LoL) ist ein kostenloses Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel (MOBA), das von Riot Games entwickelt und veröffentlicht wurde. Es ist eines der beliebtesten und meistgespielten Videospiele der Welt. In League of Legends treten zwei Teams, bestehend aus jeweils fünf Spielern, gegeneinander an. Jeder Spieler übernimmt die Rolle eines einzigartigen Champions mit speziellen Fähigkeiten und Zielen. Es wird von etwa 100 Millionen Spielern weltweit monatlich gespielt.