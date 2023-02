Knockout City wird eingestellt

Ja ein letztes Mal könnt ihr euch noch gegenseitig Bälle ins Gesicht knallen. Oh ja, das hat er ganz genau so geschrieben. Und auch ich habe es immer wieder gern gemacht. Mit Freunden. Alleine. Oder auch mit wildfremden Personen. Jetzt aber ist es bald vorbei. Velan Studios gibt bekannt dass Knockout City eingestellt wird. Aus und vorbei.

We have an important announcement about the future of Knockout City.

Season 9 will be our final Season. All servers will be shut down on June 6th. We have more in store, so stay tuned!

Learn more about the upcoming sunset in our latest blog: https://t.co/15hTpzmSyq

— Knockout City (@knockoutcity) February 3, 2023