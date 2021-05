Knockout City (PS5) – Game Review

Knockout City Title © EA, Screenshot: DailyGame

Ducken, decken, dribbeln, dodgen, ducken! Die eiserne Regel der 5 D aus dem Film Dodgeball kommt hier voll zur Geltung. Knockout City dass gerade von EA Studios veröffentlicht wird, ist ein neues kompetitives Sport-Spiel mit mehr Spaß als man auf den ersten Blick erwarten würde. Fühlt euch in eure Kindheit zurück versetzt in diesem Völkerball Chaos Erlebnis. Achtet auf euren Rücken, fangt den Ball und dreht den Spieß um.

Knockout City: Das Spiel

Nachdem es sich bei Knockout City um ein Sport-Spiel handelt, hat es entsprechend keine Story. Und ein Game wie dieses, braucht auch keine. Es ist eindeutig gedacht als kompetitives Sport Game in welchem das Geschick und Talent der Spieler gegeneinander gefordert wird. Diese Matches scheinen auf den ersten Blick vielleicht etwas einfach, aber im Chaos eines 3 gegen 3 Matches, übersieht man schnell mal einen Ball der von Hinten kommt.

Das Ziel des Spiels ist es 2 von 3 Runden eines Matches zu gewinnen. Wie man diese gewinnt? Im Völkerball oder Dodgeball. Man muss die verschiedenen Level durchsuchen nach einem Ball, welchen man auf die Gegner schleudert und versucht diese zu treffen, ohne dass die eine Gelegenheit haben den Ball zu fangen. Wurde jemand 2 Mal getroffen, ist dieser Spieler KO und ein Punkt geht an das werfende Team. Wer zuerst 10 KOs hat, hat diese Runde gewonnen.

Knockout City: Spielregeln & Spezialitäten

Falls ihr tatsächlich noch nie Völkerball oder Dodgeball gespielt habt, hier nochmal die Spielregeln. Es gilt das gegnerische Team mit Bällen zu bewerfen. In diesem Game hat jeder Spieler 2 Leben. Wird man getroffen mit dem Ball ist man ein Leben los, fängt man den Ball jedoch, gilt das nicht als Treffer und man kann versuchen sich zu Rächen. Zwei Treffer sind ein Punkt für das werfende Team. Ziel ist es 2 von 3 Runden durch 10 Punkte zu gewinnen

Knockout City ist allerdings ein schräges und lustiges Sport Game. Daher fehlt es nicht an Spezialatacken und auch Extra Bällen. Ein explosiver Ball, dessen Timer ab dem Aufheben los geht. Ein Käfig Ball, welcher Spieler einsperrt und somit wehrlos macht. Spin-Würfe, Duck- und Ramm-Angriffe. Und Spieler sind sogar in der Lage sich selbst zu einem Ball zu rollen, damit Teammitglieder sie werfen können. So ein Treffer ist übrigens ein sofortiges KO.

Grafik und Audio

Die Grafik von Knockout City ist im Comic Stil gehalten. Und diese Entscheidung ist die absolut Richtige in diesem Spiel. Durch den Verzicht auf extra feine Grafiken, bekommt das Game eine sehr schnelle Dynamik. Es ist wie bei Rocket League. Die Texturen sehen schön aus, gut gewählt aber der Comic Look sorgt für kurze Ladezeiten und ebenso für ein flüssiges Bild.

Was die Audio angeht, so hält sich Musik im Hintergrund. Die Soundeffekte sind dafür umso schöner und klarer. Egal ob es nun um Hintergrund Geräusche geht, von zum Beispiel Fahrzeugen, oder das Geräusch eines Balls, der das Gesicht eines Gegners trifft. Die Soundeffekte sind gut gewählt und unterstreichen das chaotisch lustige Spiel auf richtig schöne Weise.

Simple Steuerung macht es zugänglich

Die Steuerung des Games ist so simpel gehalten, dass man ein ganzes Match gewinnen kann drei Tasten und zwei Joysticks. Denn theoretisch benötigt man nichts Anderes, als die Bewegung und Zielen mit den Sticks. Die Sprungtaste, Fangen und Werfen. Einfach und zugänglich für große und kleine Spieler gleichermaßen. Alle weiteren Tasten sind für Spezial-Attacken und Ausweichmanöver.

Aber Doppelsprünge und die Basis Angriffe sind in Knockout City sind ganz easy zu erlernen. Solche Spiele sind prädestiniert schnell eine große Spielerzahl zu fesseln und einzufangen. Denn das Erfolgserlebnis ist schnell und genau so machen solche Games Spaß. Die selbe Formel hatte Pysonix mit Rocket League damals getroffen und EA scheint daraus genau gelernt zu haben.

Fazit zu Knockout City

Was für ein Spaß. Was für ein unerwarteter und genial chaotischer Spaß. Knockout City erfüllt einfach verdammt viele Faktoren, die ein Game mit Suchtfaktor haben muss. Die Zugänglichkeit, die kurzen knackigen Runden, das fiese und rachsüchtige Gameplay. Das pure Chaos während der Runden hatte mich nach einem Nachmittag vor der PlayStation bereits gefesselt. Ich fühlte mich in die Schulzeit zurückversetzt, in den Turnsaal und an so viele lustige Momente erinnert. Wenn man Freunde und nervige Mitschüler mit dem Ball erledigen und aus dem Spiel knocken konnte. Aktuell läuft das Game noch in einem gratis Test Wochenende von EA, aber unter diesen Umständen, sehe ich eine geniale Zukunft für dieses Spiel.

