Knockout City Season 2: Was sich getan hat

Knockout City Season 2 © EA Screenshot DailyGame

Knockout City Season 2 ist gestartet und bei den Spielern gelandet. Mit einem neuen Thema “Fight at the Movies” wird das Kino und Fernseh Motto aufgegriffen. Dies zeigt sich durch die neue Map, aber auch durch dekorative Elemente wie Kino-Poster die überall verteilt wurden. Allerdings sind die neue Map und der Neue Boba Cola Ball nicht die einzigen Neuerungen die ihren Weg ins Spiel gefunden haben.

Knockout City Season 2: Neue Map wechselt die Form

Wie im Holodeck der U.S.S. Enterprise erscheint in der neuen Map auf der Holo Fläche die neue Struktur. Diese wechselt nach einer gewissen Zeit und verändert somit das ganze Areal. Mit verschiedenen filmische Kulissen wird man hier überrascht. Ob es nun eine Großstadt ist wie diese, oder eine antike Pyramide. Man muss mit dem neuen Areal einfach umgehen.

Advertisment

Diese Abwechslung macht die neue Map in Season 2 von Knockout City durchaus etwas unberechenbar. Aber zugleich spannend. Da man schnell den Höhen-Vorteil gegenüber einem Gegner verlieren kann.

Knockout City Season 2: Der neue Boba Cola Ball

Der neue Ball funktioniert wie der Bomben Ball. Mit dem Unterschied, dass der Zünder nicht bei der ersten Berührung los geht. Erst wenn die Cola geworfen und somit geschüttelt wurde, geht der Countdown los. Wenn der Ball detoniert, dann sieht man nichts mehr außer Cola. Als hätte da Jemand ordentlich Mentos mit rein geworfen. Der Effekt trifft alle Spieler im Sprengradius und hält einige Sekunden lang an.

So ist man in Knockout City Season 2 ziemlich wehrlos und ausgeliefert, wenn man in der Cola Explosion steht. Ein cooler neuer Ball, der das Gameplay durchaus sehr schön ergänzt.

Ebenfalls neu: Skin Pakete

Während der Store in Knockout City bislang eher zufällig Skins anbot, haben sich nun Skin Pakete eingeschlichen. Es wäre nicht EA wenn sie sich nicht auch einen neuen Weg überlegen würden, wie man aus einem erfolgreichen Spiel möglichst noch mehr Geld ziehen kann. So wie hier mit Themenspezifischen Skin Packages. Armazillo kostet selbst reduziert noch ganze 2400 Holobucks und die sind sauer verdient.

Knockout City Season 2 wird bestimmt noch mehr solcher Pakete zum Thema Kino und Film bringen, aber man muss ja nicht zuschlagen. Die einzelnen Teile des Pakets, werden wie immer auch im normalen Store per Zufallsgenerator auftauchen.