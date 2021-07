Knockout City Season 2 bringt variable Map und neuen Ball

Knockout City Cool Pose © EA

Knockout City startet endlich in seine Season 2. Das Dodgeball oder auch Völkerball Spiel hat sich sehr schnell eine sehr breite Community sichern können. Mit seinem sehr kurzweiligen und kompetitiven Gameplay ist es nicht nur ein Kandidat für E-Sports, sondern macht einfach auf sehr simpler Weise Spaß. Die erste Season von Knockout City, war bereits voll mit coolem Content.

In Season 2 erwartet uns wohl unter anderem eine Map, die unberechenbar ist. Der Trailer verspricht zumindest Action geladene Matches wie man sie gewohnt ist.

Advertisment

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Knockout City Season 2 wird auch Halloween abdecken

Im Trailer zeigen sich unter Anderem Halloween artige Skins und Gleiter. Die Season 2 von Knockout City, wird also auch das Halloween Thema bedienen. Vermutlich nicht nur mit Skins, sondern bestimmt auch mit Animationen und Crew Fahrzeugen. Hier werden sich die Entwickler bestimmt austoben, wenn man die aktuellen Kostüme bedenkt.

Was am deutlichsten heraus sticht ist die im Trailer gezeigte neue Map, die während einem laufenden Match die Umgebung verändert. Dies könnte Situationen spontan drehen und Vorteile schnell in Nachteile verwandeln. Den Höhenunterschied drastisch zu Gunsten des anderen Spielers wechseln.

Der neue Spezialball wird ebenfalls im Season 2 Trailer von Knockout City gezeigt. Dieser ist ein Boba Cola Ball, der in einer Explosion aus Cola aufgeht. Wie dies die anderen Spieler beeinflussen wird, bleibt fraglich. Aber es könnte durchaus sein, dass diese Welle aus dunkler Cola, die Sicht einschränkt und man dadurch noch eine Weile angreifbar bleibt.

Das Spiel wird mit viel Abwechslung interessant gehalten

EA zeigt bei Knockout City viel Initiative. Durch regelmäßige Events, neue Spielmodi (welche über gewisse Zeiträume angeboten werden) und immer wieder neue legendäre Skins wird das Spiel “frisch gehalten”. Eine sehr wichtige und gute Strategie um den Spielern immer die Abwechslung zu bieten, zusätzlich zu dem spaßigen Gameplay.

Die Season 2 von Knockout City beginnt am 27.07.2021, bis dahin hat man auch noch Zeit den eigenen Rang in der aktuell laufenden Liga zu verbessern und damit bessere Belohnungen am Ende der Season zu erhalten.