Knockout City Roadmap und Länderflaggen Spielersymbole

Knockout City Face Hit © EA

Aktuell ist Knockout City noch auf einem richtig starken Kurs. Die Spielerzahlen halten sich stabil, was für ein schnelles Match Making sorgt. Und Ingame wird immer wieder Neues geboten an Skins. Zuletzt fügte EA ein Sommer Event in das Spiel hinzu, wobei man Eis am Stiel sammeln musste, um sich extra Skins im Store kaufen zu können. Alles durch spielerisches Können und nicht mit Echt-Geld. Nun präsentiert sich auf Twitter die Roadmap für Knockout City.

Für Fußball begeisterte Fans, brachte EA noch ein weiteres Goodie passend zur aktuell noch laufenden Fußball EM. Dazu aber am Ende des Artikels mehr.

Knockout City Roadmap verspricht coole Neuerungen

Im letzten großen Update, brachte EA für das Völkerball Game eine neue Map, mit sehr tödlichen Zügen. Und das erwähnte Sommer Event mit den Eis am Stiel. Die Roadmap für Knockout City verspricht mit dem nächsten Update nicht nur eine neue Season. Es soll eine ganze Reihe an neuen Dingen zu entdecken geben. Neben einer wieder neuen Map, kommt unter andere ein neuer Spezial Ball.

Was sie sich da wohl ausdenken? Vielleicht ein Klebstoff-Ball, der die Spieler an einer Stelle festnagelt, sodass man sie abschießen kann ohne dass diese Ausweichen können.

Allerdings kommt noch viel mehr. Drei weitere Events wie das Sommerevent, neue Aufträge die es Ingame zu erfüllen gilt für massive XP Belohnungen. Gleich Fünf neue Playlists und somit Spiel-Modi. Aber auch die Einführung eines Season-Themas. Somit werden sich dann wohl die Skins und Cosmetics an diesem Thema orientieren. Es wird also definitiv nicht langweilig werden, wenn einzelne Seasons so voll gepackt sind.

Man kann nun im Spiel seine Flagge zeigen

Neben der Roadmap für Knockout City in diesem Jahr, hat EA auch etwas für die Fußball Fans hinzugefügt. Durch besondere Codes die in einem Tweet aufgelistet sind, kann man Ingame neue Spielersymbole freischalten. Solltet ihr also zur Fußball EM oder einfach generell eure Flagge als Symbol tragen wollen, müsst ihr die Codes nur im Spiel eingeben.

Geht hierfür nur in das Hauptmenü. Ganz unten, unter Einstellungen, findet ihr den Punkt „Mehr…“ und hier könnt ihr folgende Codes eingeben (ohne die Bindestriche).