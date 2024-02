Kingdom Come: Deliverance erobert Nintendo Switch am 15. März

Im ersten Nintendo Direct des Jahres 2024 wurde die Neuigkeit enthüllt, dass das gefeierte historische Action-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance am 15. März seinen Weg auf die Nintendo Switch finden wird.

Was passiert im Spiel? Tauche ein in die Geschichte von Heinrich, einem Schmiedesohn, der inmitten eines wütenden Bürgerkriegs landet. Sein Dorf wird überfallen, seine Liebsten abgeschlachtet. Knapp dem Tod entkommen, begibt sich Heinrich auf einen Rachefeldzug gegen die Invasoren.

Das von Saber Interactive (The Witcher 3: Wild Hunt für Nintendo Switch) in Zusammenarbeit mit Warhorse Studios entwickelte Spiel bietet die gesamte epische Saga jetzt auf dem handlichen 15 cm großen Bildschirm der Nintendo Switch.

Welche Version von Kingdom Come: Deliverance erscheint für Nintendo Switch?

Die “Royal Edition”, ab 2024 sowohl im Handel als auch im Nintendo eShop verfügbar, enthält nicht nur das komplette Hauptspiel, sondern auch alle DLCs: “Treasures of the Past”, “From the Ashes”, “The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon”, “Band of Bastards” und “A Woman’s Lot”.

Hier sind einige Highlights, die dich in der tragbaren Version von Kingdom Come: Deliverance erwarten:

Gewaltige realistische offene Welt: Schlendere durch das mittelalterliche Böhmen und entdecke majestätische Burgen, weite Felder und üppige Wälder. Nicht-lineare Geschichte: Deine Entscheidungen formen den Verlauf der Handlung. Löse Quests auf unterschiedliche Weisen und trage die Konsequenzen. Herausfordernde Kämpfe: Stell dich auf packende und gnadenlose Kämpfe ein, sei es aus der Ferne, im Schleichmodus oder im Nahkampf. Wähle klug deine Waffen und führe einzigartige Kombos aus. Charakterentwicklung: Verbessere deine Fähigkeiten, verdiene Perks und schmiede deine Ausrüstung nach deinen Vorstellungen. Dynamische Welt: Deine Handlungen beeinflussen die Reaktionen der Welt um dich herum, sei es im Kampf, Diebstahl, Verführung, Bedrohung oder Bestechung. Die Entscheidung liegt bei dir. Historische Genauigkeit: Begegne realen historischen Persönlichkeiten und tauche ein in die authentische Atmosphäre des mittelalterlichen Böhmens. Vollständig auf Deutsch: Die deutsche Vertonung steht direkt zum Launch als separater Download bereit.

Kingdom Come: Deliverance erscheint am 15. März 2024 für Nintendo Switch.