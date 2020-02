Ernüchterung! – Nintendo bestätigt, dass es 2020 kein neues Switch-Modell gibt

Nintendo Switch

Nintendo hat kürzlich seine Finanzergebnisse für das im März 2020 endende Geschäftsjahr veröffentlicht. Während der Besprechung bestätigte Shuntaro Furukawa, Präsident von Nintendo, dass das Unternehmen keine Pläne hat, 2020 ein neues Switch-Modell auf den Markt zu bringen.

Im Gegensatz zu vielen Gerüchten aus der jüngsten Vergangenheit, wonach Nintendo an einer verbesserten Switch arbeite, entscheidet sich das Unternehmen derzeit für den Standard-Switch und den Standard-Switch Lite. Furukawa erklärte, dass das Unternehmen weiterhin die Attraktivität dieser beiden Modelle kommunizieren und die installierte Basis erweitern möchte. Nintendo entscheidet sich für Transparenz. Normalerweise antworten die Japaner nicht so schnell auf Gerüchte… (Sarkasmus Ende)

Furukawa geht weiter und diskutiert die neu angekündigte Animal Crossing-Sonderedition der Switch, die im März erscheinen wird. Während im Jahr 2020 keine neuen Switch-Modelle auf den Markt gebracht werden, werden voraussichtlich weitere Nintendo Switches in Sonderausgabe, möglicherweise in Form des Basismodells Switch und Switch Lites, auf dem Weg sein. Wie bereits in der jüngsten Vergangenheit.

Sag niemals nie!

Obwohl es 2020 keine neue Switch geben wird, heißt das nicht, dass es in Zukunft überhaupt keine neue Switch geben wird. Angesichts einer Vielzahl von Gerüchten über Switch Pro, die im Internet verbreitet werden, und der kommenden Generation von Xbox– und PlayStation-Konsolen, die den Switch in puncto Leistung auf den Prüfstand stellen werden, wäre es keine Überraschung, wenn Nintendo irgendwann einen aktualisierten Switch herausbringen würde, um am Wettbewerb teilzunehmen. Vielleicht ist geplant, dass die erste Switch aus dem Jahr 2017 irgendwann ausläuft. Die beiden Modelle können eines Tages der Switch Pro und der Switch Lite sein, ein nachhaltiger Geschäftsansatz und etwas, das viele Fans lieben würden.

Nintendo, eines der drei großen Unternehmen, hat mehrere Generationen von Spielen auf beeindruckende Weise überstanden. In mehreren Jahrzehnten hat es viele Gegner überlebt, Konsolenkriege gewonnen, Fehltritte überwunden und einige der besten Spiele geschaffen, die jemals gespielt wurden, was wiederum wundervolle Erinnerungen für Fans geschaffen hat. Dank der soliden Führung, Kreativität und Innovation von Nintendo tut das Unternehmen in der Regel das Richtige. Viele Nintendo-Fans möchten einen Switch Pro im Jahr 2020 sehen.

Bleibt informiert! Holt euch unseren Newsletter, zweimal die Woche - aktuelle Games-News - per E-Mail.