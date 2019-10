Kein neues Bild in UK: FIFA 20 weiterhin auf Platz 1 vor Ghost Recon Breakpoint und Mario Kart 8 Deluxe

Während sich der Sommer in unseren Landen nun langsam dem Ende zuneigt, bietet der Spieleentwickler Creepy Jar eine etwas andere Urlaubsatmosphäre: Im Survival Game Green Hell geht es im tiefsten Dschungel ziemlich zur Sache. Protagonist Jake, den wir in der Ego-Perspektive steuern, sucht seine geliebte Frau, die während des gemeinsamen Forschungstrips in den dichten Wäldern…