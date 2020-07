Top Game-Charts in Europa: Diese Videospiele spielen haben uns erobert

Animal Crossing: New Horizons

Insgesamt hat das Marktforschungsinstitut GFK 20 europäische Länder überprüft, um plattform-übergreifend die Top-Spiele zu ermitteln. Gleich 3 Spiele schafften es an die Spitze: Animal Crossing: New Horizons, Fifa 20 und The Last of Us Part 2. Das niedliche Nintendo Switch-Spiel und die Fußball-Simulation führen die Listen in jeweils sieben Ländern an.

Die Survivor-Story rund um Ellie auf der PS4 toppt die Charts in drei Länder. Ein großartiger Erfolg. Immerhin ist das exklusive PlayStation 4-Spiel erst vor knapp einem Monat erschienen.

Top Games in Europa: Geographische Unterschiede

Animal Crossing: New Horizons von Nintendo liegt auf Platz eins in den absatzstärksten Märkten UK, Frankreich und Deutschland. Zu der Liste gesellen sich noch Österreich, Belgien, Niederlande und die Schweiz. FIFA breitet sich komplett auf der Landkarte aus. Es beherrscht den Süden mit Spanien, Italien und Portugal, als auch den Norden mit Dänemark und Norwegen und den Osten mit Russland und Polen. The Last of Us Part 2 hold sich Gold in Schweden, der Slowakei, Tschechien und Brasilien. Brasilien ist das einzige Nicht-europäische Land in der Auswertung. Zu den weiteren Bestsellern zählen GTA 5 und Mario Kart 8 Deluxe mit Podiumsplätzen in jeweils 5 Ländern.

Die besten Videospiele für Konsolen und PC

Die Basis für die Analyse von GFK waren die Verkäufe von Videospielen für Konsolen und PC im physischen Markt. Digitale Käufe wurden also nicht berücksichtigt. Die folgenden Länder wurden untersucht: Belgien, Brasilien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Österreich, Schweiz, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn.