Keanu Reeves sagt er habe Cyberpunk 2077 noch nie gespielt!

Cyberpunk 2077 (C) CD Projekt Red

Ein neuer Matrix-Film kommt in die Kinos, eine Unreal Engine 5-Demo erschien für PS5 und Xbox Series X, so ist die ganze Welt im Keanu Reeves-Fieber. Der beliebte Schauspieler war auch Jonny Silverhand in Cyberpunk 2077. In einem kürzlich durchgeführten Interview wiederspricht Reeves einer Behauptung von CD Projekt Red, dass der das Spielen von Cyberpunk 2077 “geliebt” habe. Er sagt nämlich gänzlich etwas anderes.

Keanu Reeves spielt nämlich gar keine Videospiele, nicht einmal jenes, in dem er selbst mitgespielt hat. Also auch kein Cyberpunk 2077.

Advertisment

Das Interview mit The Verge von Reeves passt so gar nicht zur Aussage von Adam Kiciński, CEO von CD Projekt Red. Er behauptete nämlich, der Schauspieler “liebe” es Cyberpunk zu spielen. Er gab weiter zu, dass er es noch nicht abgeschlossen hatte, aber dies erweckte definitiv den Eindruck, dass Reeves aktiv an seinem eigenen Durchspielen arbeitete und sicherlich nicht nur eine Demo schaute.

Diesen Widerspruch haben scharfsichtige Spieler im Cyberpunk 2077-Subreddit nun “aufgedeckt”. Mit dem Hinweis: “Erzähle mit Lügen…”

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Keanu Reeves hat selbst nicht Cyberpunk 2077 gespielt, sondern nur Demonstrationen davon

Es wäre nicht so, als hätte sich Reeves nicht mit dem Spiel auseinandergesetzt. Im Interview mit The Verge gibt er weiter an, nachdem der Interviewer nachhakte, dass er nur Demos gesehen habe.

“Nein. Ich meine, ich habe Demonstrationen gesehen, aber ich habe es nie gespielt”.

Was stimmt also? Oder ist es möglich, dass Adam Kiciński vielleicht gemeint hat, dass Reeves das Aussehen des Spiels liebte und es nicht richtig in seiner Aussage darlegte? Wie auch immer, anscheinend hat Keanu Reeves andere Dinge zu tun, als Videospiele zu spielen. Vielleicht nicht in dieser Version der Matrix…

Cyberpunk 2077 ist jetzt für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Für PS5 und Xbox Series X ist es dank der Abwärtskompatibilität spielbar.