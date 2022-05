Jurassic World Evolution 2 – Dominion-Film-DLC bereits nächsten Monat

Jurassic World Evolution 2 - (C) Frontier Developments

Wann erscheint der erste richtige Jurassic World Evolution 2-DLC? Anscheinend schon sehr bald. Die DLC-Erweiterung “Biosyn” soll auf dem Jurassic World Dominion-Film basieren und kurz nachdem Start des Kinofilms (am 9. Juni 2022) erhältlich sein.

Es gibt eigentlich keine Zweifel: Liebt man Dinosaurier und Theme Park-Managementspiele, dann ist Jurassic World Evolution 2 wohl das “beste Spiel” für dich. Abgesehen von ein paar kostenlosen Updates und kleineren DLC-Paketen haben wir noch nichts über eine “große Erweiterung” für das Spiel gehört. Anscheinend gibt es jedoch etwas Großes, was uns Entwickler Frontier noch nicht gesagt hat. Dank eines Leaks dürften wir jetzt schlauer sein.

Es scheint, als würde die eindeutig betitelte Dominion “Biosyn”-DLC-Erweiterung Jurassic World Evolution 2 auf SteamDB mit einem Veröffentlichungsdatum am 14. Juni 2022 aufgetaucht sein.

Jurassic World Evolution 2: DLC bringt das Unternehmen Biosyn ins Spiel

Der Titel ist interessant, da Biosyn ein Konkurrenzunternehmen von InGen ist, das in den ursprünglichen Romanen von Michael Crichton eine große Rolle spielte, aber kaum in den Filmen zu sehen war – auch wenn Biosyn-Mitarbeiter quasi Quelle des Problems im ersten Jurassic Park-Film waren. Anscheinend spielt Biosyn in Jurassic World Dominion eine größere Rolle und Frontier verarbeitet das im DLC.

Wie auch immer, es scheint sehr wahrscheinlich, dass Frontier für Jurassic World Evolution 2 eine Art große Verbindung mit Dominion herstellen möchte, und da der Film in drei Wochen herauskommt, müssen wir wahrscheinlich nicht lange warten, bis er angekündigt wird.

Wer Jurassic World Evolution 2 ausprobieren möchte kann dies aktuell im Xbox Game Pass machen.

Jurassic World Evolution 2 ist für Windows PC, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One und PS4 verfügbar. Jurassic World: Ein neues Zeitalter (Dominion) startet am 9. Juni 2022 in den Kinos.