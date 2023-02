Ist ein Starfield Showcase für nächste Woche geplant?

Das große Showcase für das kommende Rollenspiel von Bethesda, Starfield, dürfte näher sein als wir dachten!

Starfield: Willkommen bei der NASA in 300 Jahren. - (C) Bethesda

Starfield Fakten

Entwickler: Bethesda Publisher: Microsoft Genre: Rollenspiel Release: 31/12/2023 Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Starfield

Anscheinend ist Bethesda bereit über den Release-Termin von Starfield zu sprechen. Zumindest sind sich Rand al Thor und Jez Corden vom Xbox Two-Podcast sicher, weil die Insider große Hoffnungen für eine große Starfield-Show machen. Immerhin ist noch immer die Rede vom Veröffentlichungstermin in der ersten Jahreshälfte 2023.

Ursprünglich war geplant, dass Starfield am 11. November 2022 erscheinen wird. Ein gutes Datum, dass Rollenspiel-Fans von Bethesda sofort mit The Elder of Scrolls V: Skyrim verbinden.

WERBUNG

Was dürfen wir erwarten? Während des Xbox Two-Podcasts enthüllten die beiden Insider, dass ihre Quellen sagen, dass das Starfield Showcase nächste Woche kommt. Das stimmt mit anderen Gerüchten überein, die von “unmittelbar bevor” sprachen. Man darf gespannt sein, aber wir rechnen uns nichts anders aus als mehr Gameplay-Material sowie einen Release-Termin.

Starfield Showcase im März?

Bisher gibt es nichts Offizielles. Auch wenn die Insider mehrmals recht hatten, könnte sich auch alles im Sand verlaufen. Es ist gut möglich, dass wir vielleicht ein Showcase erhalten, dafür aber auch die Meldung, dass das Rollenspiel von Bethesda erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 erscheinen wird. Derzeit geht man davon aus, dass Starfield seinen Release irgendwann im Juni haben wird.

Bisher haben weder Bethesda noch Xbox diese Spekulationen kommentiert (oder gar bestätigt). Trotzdem halten wir Augen und Ohren für euch offen, ob wir nächste Woche tatsächlich einen Blick auf Starfield riskieren dürfen.

Starfield befindet sich für Windows PC und Xbox Series X/S in Entwicklung.