iOS 14.5 Update unterstützt PS5 DualSense- und Xbox Series X-Controller

Als ich erfuhr dass ich dieses Game testen darf, musste ich mir natürlich vorab den Kinofilm nochmal ansehen. Scott Pilgrim vs. The World ist ein irrsinnig lustig-kurioser Film. Der Protagonist Scott (gespielt von Michael Cera) verliebt sich in ein Mädchen, Ramona und muss ihre sieben bösen Ex-Freunde besiegen um mit ihr zusammen sein zu können….